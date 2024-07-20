台東TTGO接駁增菜市場、醫院停靠 1人也能搭車

台東縣政府在鄉鎮推出的TTGO接駁服務廣受好評，即日起升級服務，可從鄉下接駁至台東市區菜市場、大賣場、醫院皆可定點接駁，且不限共乘，1人也能搭。

為補足「偏鄉交通最後一哩路」，2022年台東「918」地震後推出「TTGO台東預約接駁服務系統」，鄉下民眾可透過手機、網站、電話預約接駁，提供到就近車站、鄉公所、學校等接駁服務。

因廣受好評台東縣政府向公路局台東監理站爭取擴大服務，2月針對TTGO系統進行優化，給予車資半額補貼，

即日起升級接駁可從鄉下到台東市區。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長劉奇朋今天接受中央社記者電話訪問表示，過去接駁只能到鄉鎮車站、診所和學校等地方，但到台東市區仍要轉搭；現在服務升級，接駁地點終點可抵達台東市區醫院、行政機關、大賣場、菜市場、車站、機場等，且不限共乘，1人也能搭。

劉奇朋表示，即日起民眾可預定以台東市為終點的接駁車趟，或其他鄉鎮出發進入台東市並在當天返回行程，滿足移動需求。不過，為使資源更有效被利用，尚未開放由台東市出發的預約行程。

台東縣副縣長王志輝表示，長者有長距離採買需求，必需減少長輩等公車時間，以更便利、高效方式服務大家；另外，從TTGO數據來看，長者對前往醫院就醫為主要需求，因此向公路局建議將接駁範圍擴大至台東市區醫院，讓偏鄉民眾就醫更方便。TTGO的台東直達站點設計，依各鄉鎮居民實際需求以及回饋，持續進行滾動式調整。