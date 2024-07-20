基隆城際轉運站周邊增470機車停車格 有效利用道路空間

基隆火車站、城際轉運站每天很多通勤族往返雙北，但機車位一位難求，市府交通處盤點出中山一路火車站南、北站道路旁人行道、橋下等空間，增加470機車停車格，有效利用道路空間，提供停車位同時整頓停車秩序。

機車族反映，基隆火車站周遭多數路段都畫紅線，無法停車，但停車位也不夠，一位難求，附近巷子幾乎都被占滿，但如果沒有停進格位內，很容易被警方開單。

交通處長王圳宏說，轉運站周邊除了市民朋友經常使用的基隆火車站南站及北站機車停車場外，市府盤點出中山一路南、北站道路旁畫設470席機車停車位，讓機車族停放，減少亂停被開單的風險。

王圳宏指出，基隆市公共運輸使用率僅次於台北市，位居非六都之冠，通勤使用密度非常高，轉運站匯集52條運輸路線，相對的轉運停車也更顯重要，經統計基隆城際轉運站周邊增加470席機車停車位後，總共已可提供2400席機車停車位供市民朋友使用。