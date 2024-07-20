宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

宜蘭頭城鎮農會的倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重修成頭圍農驛品牌館，今天開幕。開幕當天就送出1000張霜淇淋免費品嘗券，後續也會推出5000張買一送一券，請民眾品嘗特色的黃金茂谷柑霜淇淋。

副總統蕭美琴、農業部政務次長黃昭欽、宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇等人出席開幕典禮。林姿妙表示，宜蘭的農業可以帶動地方觀光，頭城的甜心芭樂、黃金茂谷柑、櫻花蝦等農漁特產深受國人喜愛，縣府也向中央爭取2億7000萬餘元建設頭城五漁鐵，拚出宜蘭好觀光。

頭城農會指出，農會前身是1919年日本時代頭圍庄仕紳籌組成立的「頭圍信用組合」，國民政府時代改為頭城鄉合作社，1950年改名頭城鎮農會。位於農會旁的倉庫已建成60年，最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室。

農會去年爭取到農業部補助700萬元，自籌500萬元，共1200萬元改建倉庫，去年11月開工，今年6月完工。總幹事吳立民表示，建物外部設計復刻頭城老街2棟歷史建築「新長興樹記」與「陳春記商行」的紅磚拱廊特色，內部則用日本檜木裝修。

吳立民說，全新的頭城農驛品牌館分為展售區與食農教室，展售區販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也有其他鄉鎮乃至全國的商品，尤其是水果霜淇淋，包含甜心芭樂口味與黃金茂谷柑口味，是頭城獨家限定；今天開幕式也與蘭陽博物館、頭城家商簽訂合作書，產學合作推廣食農教育和文化觀光。