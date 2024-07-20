快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮農會頭圍農驛館開幕，副總統蕭美琴（左五）、農業部政務次長黃昭欽（左八）、宜蘭縣長林姿妙（左三）、立委陳俊宇（左七）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣頭城鎮農會頭圍農驛館開幕，副總統蕭美琴（左五）、農業部政務次長黃昭欽（左八）、宜蘭縣長林姿妙（左三）、立委陳俊宇（左七）等人出席。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城鎮農會的倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重修成頭圍農驛品牌館，今天開幕。開幕當天就送出1000張霜淇淋免費品嘗券，後續也會推出5000張買一送一券，請民眾品嘗特色的黃金茂谷柑霜淇淋。

副總統蕭美琴、農業部政務次長黃昭欽、宜蘭縣長林姿妙、立委陳俊宇等人出席開幕典禮。林姿妙表示，宜蘭的農業可以帶動地方觀光，頭城的甜心芭樂、黃金茂谷柑、櫻花蝦等農漁特產深受國人喜愛，縣府也向中央爭取2億7000萬餘元建設頭城五漁鐵，拚出宜蘭好觀光。

頭城農會指出，農會前身是1919年日本時代頭圍庄仕紳籌組成立的「頭圍信用組合」，國民政府時代改為頭城鄉合作社，1950年改名頭城鎮農會。位於農會旁的倉庫已建成60年，最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室。

農會去年爭取到農業部補助700萬元，自籌500萬元，共1200萬元改建倉庫，去年11月開工，今年6月完工。總幹事吳立民表示，建物外部設計復刻頭城老街2棟歷史建築「新長興樹記」與「陳春記商行」的紅磚拱廊特色，內部則用日本檜木裝修。

吳立民說，全新的頭城農驛品牌館分為展售區與食農教室，展售區販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也有其他鄉鎮乃至全國的商品，尤其是水果霜淇淋，包含甜心芭樂口味與黃金茂谷柑口味，是頭城獨家限定；今天開幕式也與蘭陽博物館、頭城家商簽訂合作書，產學合作推廣食農教育和文化觀光。

縣府補充，開幕會場發送的1000張霜淇淋免費品嘗券，並推出行銷活動，送出買千送百禮券1000張、消費滿500元送農驛茄芷袋1000個，另外也可以到蘭博、頭城老街金魚厝邊、微笑灣露營區等店家消費，獲得霜淇淋買一送一品嘗券，限量5000張，買千送百券、茄芷袋與霜淇淋買一送一券送完為止。

農驛館的前身是屋齡60年的農會倉庫，最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室，去年11月改建，今年6月完工，今天開幕。記者陳敬丰／攝影
農驛館的前身是屋齡60年的農會倉庫，最早是穀倉，後來一半作為農漁特產品賣場，一半是推廣供銷辦公室，去年11月改建，今年6月完工，今天開幕。記者陳敬丰／攝影
農驛館分為展售區和食農教室，展售區販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也有其他鄉鎮乃至全國的商品。圖／縣府提供
農驛館分為展售區和食農教室，展售區販售黃金茂谷柑等頭城農漁產品，也有其他鄉鎮乃至全國的商品。圖／縣府提供

宜蘭 農會 霜淇淋 黃金

延伸閱讀

蕭美琴赴宜蘭參加頭圍農驛開幕 鼓勵加工農產品行銷世界

大暑吃冰！ 7大冰品快閃SOGO國際冰淇淋日、全家霜淇淋、義美草莓霜淇淋 統統「買一送一」

50店限定開賣！全家便利商店Fami!ce「三角、雙圓、雪花、手裏劍」新造型隨機出沒　霜淇淋限時3天買1送1

彰化埔心農會百年慶 免費刈稻仔飯「呷通海」排長龍

相關新聞

花蓮推「巿集加倍券」市場擠滿人像過年 攤商期待券數加碼

花蓮縣政府本周起，連續四周的周五、周六，在全縣14處市場推出市集加倍券，以現金100元換購200元加倍券方式，振興市場買...

基隆城際轉運站周邊增470機車停車格 有效利用道路空間

基隆火車站、城際轉運站每天很多通勤族往返雙北，但機車位一位難求，市府交通處盤點出中山一路火車站南、北站道路旁人行道、橋下...

宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

宜蘭頭城鎮農會的倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重...

支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者養雞賣蛋，生活有重心，也能幫助家中經濟，不但獲得原住民族委員會經費挹注，政...

蕭美琴赴宜蘭參加頭圍農驛開幕 鼓勵加工農產品行銷世界

副總統蕭美琴今天到宜蘭，參加頭城鎮農會頭圍農驛品牌館開幕典禮。蕭表示，農業部這幾年對食品加工付出許多，讓食品能用多元方式...

影／微風接手東岸停車場未改善議員批缺失多 謝國樑回應了

基隆市東岸地下停車場已由微風集團接手經營半年多，民進黨議員鄭文婷指出，到目前仍未依契約改善地下停車場的地面，地下4樓慘不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。