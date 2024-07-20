快訊

輕颱凱米生成！這時間可能發布海警 接近台灣時恐達中颱以上規模

8縣市大雨特報！雨彈炸到晚間 慎防雷擊、強陣風

終於等到運勢高峰！四生肖迎人生轉折 狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社獲得原民會補助，去年新建兩座共有雞舍，友善飼養蛋雞。本報資料照片
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社獲得原民會補助，去年新建兩座共有雞舍，友善飼養蛋雞。本報資料照片

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者養雞賣蛋，生活有重心，也能幫助家中經濟，不但獲得原住民族委員會經費挹注，政大50+1社會企業及3家企業也支持理念，昨天到部落簽署合作備忘錄，承諾鼓勵員工認購，擴大銷售通路。

紅葉福利蛋合作社由前縣議員林榮輝成立，目前共20名成員，平均年齡60歲，每個人領養35隻雞，合作社提供飼料、蛋雞，且定期收蛋協助銷售，每位成員靠著養雞產蛋，不但每周平均增加約2000元收益，更重要的是和雞隻互動過程中，身心得到療癒。

雞蛋已成紅葉部落亮點產業，為了讓更多長者加入，必須拓展銷售管道。政大50+1企業及21世紀不動產、野渡無人、磊山保經等3家企業，昨天到紅葉部落簽署MOU合作備忘錄，鼓勵員工認購紅葉福利蛋。

政大USR計畫協同主持人陳宜萱說，政大50+1社企是雞農與企業端的橋梁，希望透過簽署MOU，穩定部落產業，才能把部落的人留下來。

原住民族委員會從前年起4年共補助1350萬元協助紅葉部落推動養雞產業，辦理食農教育課程、部落小旅行、雞蛋產品研發等，去年新建兩座共有雞舍，可飼養400多隻蛋雞，提供友善飼養環境。

原民會經濟發展處長宋麗茹昨參與並見證MOU簽署儀式，表示紅葉福利蛋保護老人、兒童、員工及動物的四重福利，是原民部落發展產業的成功模式，原民會一定持續提供協助，並積極推動原住民族多元產業2.0計畫，為部落創造更多就業機會。

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社獲得原民會經費支持，去年新建共有雞舍，擴大飼養規模。本報資料照片
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社獲得原民會經費支持，去年新建共有雞舍，擴大飼養規模。本報資料照片
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社理事主席林榮輝（中）昨與企業簽署合作備忘錄，盼拓展福利蛋銷量。圖／原民會提供
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社理事主席林榮輝（中）昨與企業簽署合作備忘錄，盼拓展福利蛋銷量。圖／原民會提供

原住民 政大 花蓮

延伸閱讀

花蓮推「巿集加倍券」市場擠滿人像過年 攤商期待券數加碼

震災後重建 內政部與花蓮災民面對面溝通

立委沈伯洋成立花蓮服務處 要讓縣民更認識傅崐萁

「看它夠不夠安全」卓揆將搭火車訪花蓮 交長搶先視察

相關新聞

花蓮推「巿集加倍券」市場擠滿人像過年 攤商期待券數加碼

花蓮縣政府本周起，連續四周的周五、周六，在全縣14處市場推出市集加倍券，以現金100元換購200元加倍券方式，振興市場買...

基隆城際轉運站周邊增470機車停車格 有效利用道路空間

基隆火車站、城際轉運站每天很多通勤族往返雙北，但機車位一位難求，市府交通處盤點出中山一路火車站南、北站道路旁人行道、橋下...

宜蘭頭城鎮農會倉庫華麗轉身 頭圍農驛館開幕送水果霜淇淋

宜蘭頭城鎮農會的倉庫是屋齡60年的老舊建物，農會為了配合縣府「頭城五漁鐵」觀光廊帶，爭取中央補助改建，耗資1200萬元重...

支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者養雞賣蛋，生活有重心，也能幫助家中經濟，不但獲得原住民族委員會經費挹注，政...

蕭美琴赴宜蘭參加頭圍農驛開幕 鼓勵加工農產品行銷世界

副總統蕭美琴今天到宜蘭，參加頭城鎮農會頭圍農驛品牌館開幕典禮。蕭表示，農業部這幾年對食品加工付出許多，讓食品能用多元方式...

影／微風接手東岸停車場未改善議員批缺失多 謝國樑回應了

基隆市東岸地下停車場已由微風集團接手經營半年多，民進黨議員鄭文婷指出，到目前仍未依契約改善地下停車場的地面，地下4樓慘不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。