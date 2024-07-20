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支持部落產業 花蓮萬榮福利蛋與企業簽MOU
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者養雞賣蛋，生活有重心，也能幫助家中經濟，不但獲得原住民族委員會經費挹注，政大50+1社會企業及3家企業也支持理念，昨天到部落簽署合作備忘錄，承諾鼓勵員工認購，擴大銷售通路。
紅葉福利蛋合作社由前縣議員林榮輝成立，目前共20名成員，平均年齡60歲，每個人領養35隻雞，合作社提供飼料、蛋雞，且定期收蛋協助銷售，每位成員靠著養雞產蛋，不但每周平均增加約2000元收益，更重要的是和雞隻互動過程中，身心得到療癒。
雞蛋已成紅葉部落亮點產業，為了讓更多長者加入，必須拓展銷售管道。政大50+1企業及21世紀不動產、野渡無人、磊山保經等3家企業，昨天到紅葉部落簽署MOU合作備忘錄，鼓勵員工認購紅葉福利蛋。
政大USR計畫協同主持人陳宜萱說，政大50+1社企是雞農與企業端的橋梁，希望透過簽署MOU，穩定部落產業，才能把部落的人留下來。
原住民族委員會從前年起4年共補助1350萬元協助紅葉部落推動養雞產業，辦理食農教育課程、部落小旅行、雞蛋產品研發等，去年新建兩座共有雞舍，可飼養400多隻蛋雞，提供友善飼養環境。
原民會經濟發展處長宋麗茹昨參與並見證MOU簽署儀式，表示紅葉福利蛋保護老人、兒童、員工及動物的四重福利，是原民部落發展產業的成功模式，原民會一定持續提供協助，並積極推動原住民族多元產業2.0計畫，為部落創造更多就業機會。
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