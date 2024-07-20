影／微風接手東岸停車場未改善議員批缺失多 謝國樑回應了

基隆市東岸地下停車場已由微風集團接手經營半年多，民進黨議員鄭文婷指出，到目前仍未依契約改善地下停車場的地面，地下4樓慘不忍睹，鐵蓋鏽蝕危險、消防設備不合格等，質疑說好的投資2.5億在哪裡？市長謝國樑說，NET至今仍占著東岸商場沒付任何租金，微風要如何整體規畫，市府還跟他們再了解，

鄭文婷說，微風不僅尚未依契約約定改用EPOXY環氧樹脂地板改善地下停車場地面，地下4樓停車場慘不忍睹，除排風設備未啟動造成氣味不佳外，地下設施的鐵蓋均已生鏽，甚至停車的車擋也以朽化，殘障車位因鐵蓋腐朽，身障民眾坐輪椅在上面有傾倒受傷的危險。

鄭文婷表示，當初市府號稱微風將投入2.5億資金改善老舊設施，並主張因微風投資巨額資金才能取得30年合約，根本子虛不實。地下1至4樓停車場空間燈具及消防設施都沒有更新。

鄭文婷指出，另消防設備水帶未依規定掛好，消防箱內已經長出許多蜘蛛網，箱內更是生鏽破損，6月消防局已分別對東岸地下停車場及東岸商場開限期單要求改善，微風卻以將進行設施全面改善為由申請展延至今年9月，要求市府必須限期要求微風即刻改善，不容許拖延。

消防局副局長翁藝瑛表示，消防局進行消防設備安全檢修，發現地下停車場火警和泡沫設備有缺失，已要求限期改善，預計9月複查。

市長謝國樑對此回應表示，很多議員長期支持NET，NET至今仍占著東岸廣場沒有付任何租金，市府還要了解微風要如何整體規畫，但如果如NET所聲稱，產權不是市府的，那未來整個計畫就會受到很大的改變，這也不是市民所樂見。