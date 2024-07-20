花蓮推「巿集加倍券」市場擠滿人像過年 攤商期待券數加碼

花蓮縣政府本周起，連續四周的周五、周六，在全縣14處市場推出市集加倍券，以現金100元換購200元加倍券方式，振興市場買氣，首周推出有效帶動市場買氣搶搶滾，攤商直呼「有過年的感覺」，但每個市場單日只配給幾百到1000多份，券數太少，期待縣府能寬編預算再加碼，刺激消費。

花蓮市中華市場上午8時起開放換購，今天清早6時40分就有人排隊，是昨天首日的3倍，656張短短半個小時換購完畢，還有2、300人沒換到，大出自治會主委鄭元漳的意料。

「有過年的感覺」，鄭元漳說，原本以為金額不高會影響買氣，沒想到創造出長長排隊人潮，人一直進來，還有一半是以前沒看過的新面孔，代表市集加倍券成功把人帶進市場來。他說，地震過後買氣狂跌，營業額只剩原來2到3成，傳統市場需要人流，有人進來，攤商更有信心經營下去，但攤商普遍反映券數太少，期待縣府滾動調整，後續3周再加碼。

中區鳳林鎮中華市場自治會會長卓聖榮表示，鳳林中華市場去年開始進行耐震補強工程，攤商暫時改到臨時帳篷區，生意已受影響，地震後更不景氣，市集加倍券有如及時雨，達到帶動消費的效果。

南區的富里鄉公有零售市場換購加倍券也很踴躍，上午8時起不到20分鐘，218張就換購一空。

花蓮縣府觀光處表示，為振興震後低迷經濟，推出約8萬份的市集加倍券，鼓勵民眾到市場消費。7月19、20日、7月26、27日、8月2、3日、8月9、10日等八天，可在花蓮市重慶、中華、大同、復興、中山（市八）、美崙市場、吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城鄉北埔市場，中區的鳳林中華市場，南區的玉里市場、富里市場共14處換購。市集加倍券依攤商規模，各市場單日配比200到1000多份不等，早市是上午8時至10時，午晚市是下午3時到5時，換完為止，須當天在該市場使用，不找零。