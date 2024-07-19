燃油車行抗議 基市補助電動機車友善車行

基隆市政府推出青年電動機車，燃油機車業者不滿生計受影響，基隆市機車商業同業公會6月間前往市府抗議。市府今天表示，「電動機車友善車行」預計明年上路，5年內提供補助。

基隆市政府發布新聞稿表示，市長謝國樑今天邀請機車行代表到市府研商後，達成2項共識，因為油電轉型需要時間，「電動機車友善車行」預計以5年為期，提供車行每年一定金額補助，不是外界誤傳一次性補助。

市府指出，針對機車行完成轉型受訓、獲得電動車廠牌認同成為友善車行，及成為回收舊機車通路，每項目標完成，市府都會個別提供補助。

此外，市府指出，為讓配套措施更完善，市府也採納機車行意見，下半年暫緩提供新的電動機車申請，新的發放方案將與機車行充分討論，開始實施後，也會把申請與交車服務交給各機車行，讓機車行能有機會繼續與顧客維繫感情，並提供售後服務。

謝國樑指出，市府重視與機車行的合作，過去也有多次討論，但似乎有人不樂見市府與業者取得共識，想用更強烈的方式表達意見，這是大家所不樂見。市府歸納出初步方案細節後，預計8月初與車行業者開會溝通，讓方案更臻完善。