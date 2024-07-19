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燃油車行抗議 謝國樑：補助電動機車友善車行 明年上路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難。圖／基隆市政府提供
謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難。圖／基隆市政府提供

基隆市傳統燃油機車行上月走上街頭抗議市長謝國樑免費送電動車政策，認為對300家傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊。

謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難，「電動機車友善車行」預計明年上路，將在5年內每年提供一定金額補助。

上月基隆市機車商業同業公會百餘業者赴市政府抗議，要求市長停止送電動車，因已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，未來如果送到5萬輛，將有一半以上機車行倒閉。

謝國樑說，因為油電轉型需要時間，「電動機車友善車行」預計以5年為期，提供車行每年一定金額補助，不是外界誤傳之一次性補助。政策將鼓勵車行針對電動機車升級轉型進行受訓、獲得電動車廠牌認同成為友善車行、成為回收舊機車的通路，針對每項目標皆個別提供補助。

謝國樑表示，已採納機車行意見，下半年市府已暫緩提供新的電動機車申請；新的發放方案將會與機車行充分討論，開始實施後也將把申請與交車的服務改由各機車行提供，讓機車行能夠有機會繼續與客人維繫感情並提供售後服務。

謝國樑指出，市府重視與機車行間的合作，過去也已進行過多次討論，但外界似乎有人不樂見市府與業者取得共識，想用更強烈的方式表達意見，這是大家所不樂見。市府有意解決問題，並協助車行迎向油電轉型的趨勢，以後油電轉型部分將由產發處負責，並與原本負責電動機車業務的環保局一起密切協助車行，市府團隊在歸納出初步方案細節後，預計將在8月初繼續開會，持續與車行業者保持密切溝通，讓方案更臻完善。

謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難。圖／基隆市政府提供
謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難。圖／基隆市政府提供

謝國樑 車行 電動機車

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