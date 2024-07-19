燃油車行抗議 謝國樑：補助電動機車友善車行 明年上路

基隆市傳統燃油機車行上月走上街頭抗議市長謝國樑免費送電動車政策，認為對300家傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊。

謝國樑今與青年機車行代表研商，表示將設法解決油電轉型過程中車行所面對的困難，「電動機車友善車行」預計明年上路，將在5年內每年提供一定金額補助。

上月基隆市機車商業同業公會百餘業者赴市政府抗議，要求市長停止送電動車，因已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，未來如果送到5萬輛，將有一半以上機車行倒閉。

謝國樑說，因為油電轉型需要時間，「電動機車友善車行」預計以5年為期，提供車行每年一定金額補助，不是外界誤傳之一次性補助。政策將鼓勵車行針對電動機車升級轉型進行受訓、獲得電動車廠牌認同成為友善車行、成為回收舊機車的通路，針對每項目標皆個別提供補助。

謝國樑表示，已採納機車行意見，下半年市府已暫緩提供新的電動機車申請；新的發放方案將會與機車行充分討論，開始實施後也將把申請與交車的服務改由各機車行提供，讓機車行能夠有機會繼續與客人維繫感情並提供售後服務。