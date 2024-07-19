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罷免謝國樑2.5萬份查對郵寄費 選委會：與查對作業不相干

中央社／ 基隆19日電

基隆市選委會正展開查對罷免基隆市長謝國樑連署人名冊，根據基隆市政府提交議會經費估算表，郵寄數量為2萬5000份，引起外界質疑。市選委會表示，估算表與查對作業不相干。

根據基隆市府發函給基隆市議會公文，這次罷免查對作業所需經費共新台幣290萬2190元，因未及納入年度預算，請議會同意辦理墊付，並附上查對經費估算表，其中郵寄費數量為2萬5000份，每份75元，合計187萬5000元，引起外界質疑，外傳市選委會將寄出2萬份查詢單，並非空穴來風。

對此，基隆市選委會總幹事張淵翔表示，查對作業中相關個人資料和寄送查詢單數量，市選委會從未也不能對外透露，媒體報導市選委會將寄出2萬份查詢單，完全與事實不符；其次，相關經費概估是為了辦理查對作業所做的估算表，與查對作業不相干。

此外，張淵翔說，這次罷免案所需經費，並非媒體報導由基隆市府第2預備金支應，而是依據行政院發布的「各機關單位預算執行要點」辦理，相關經費將送基隆市府及基隆市議會同意墊付，並編列114年度預算墊付轉正。

發起罷免的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉指出，目前團隊收到消息是預計寄出2萬份查詢單，如果最後真的寄出2萬5000份查詢單，她會質疑市選委會是否符合比例原則，及評斷寄送查詢單的標準為何，市選委會想動手腳讓第2階段連署查對不通過，若最後不通過，團隊不排除提出訴訟。

團隊 基隆市選委會 罷免

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