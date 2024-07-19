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內政部說明震災重建主決議 傅崐萁要求勿玩文字遊戲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，說明內容並聽取受災戶意見。記者王燕華／攝影
立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，說明內容並聽取受災戶意見。記者王燕華／攝影

藍營力推的「403震災重建條例」草案，日前經立院朝野協商，改以主決議方式通過。內政部次長董建宏今天到花蓮開說明會，主決議內容包括補助原容積的興建成本85%為原則，國民黨立院黨團總召傅崐萁要求內政部不要玩文字遊戲，內政部表示會依照主決議，2個月內訂出辦法。

立法院16日朝野協商後，以3項主決議取代震災重建條例，其中第一點訂出無意願參加危老都更原地重建，補助以原地原容積興建成本85%為原則，並為上限，被認為是取代了先前中央提出強拆戶重建每坪補助12萬元，且有30坪的限制。

內政部、花蓮縣政府今天在花蓮縣環保局多媒體播放室召開說明會，由次長董建宏、國土管理署副署長徐燕興等人與受災戶面對面說明。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，中央先前對強拆戶重建訂出每坪補助12萬、上限30坪的限制，但今年社會住宅決標價每坪就18萬多元，原本規定對受災戶很不公平，才在主決議定出85%的規定，協商過程內政部長劉世芳等人都有簽字。

他強調，要以原住原容積興建成本來計算，不能以原本的建物成本來做補助，要求內政部不要玩文字遊戲，要盡力協助受災戶重建家園。

現場有受災戶反映，配合政策政策公益出租，但現有補助僅限實際住戶，房東權益被漠視；也有住戶希望能放寬可原地原貌重建，否則若按現在的建築法規，重建還要挖地下停車場，費用驚人難以負擔。

董建宏及徐燕興表示，這次說明會是與受災戶面對面溝通，將所有意見帶回去研議，2個月內訂出辦法。

立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，不少受災戶反映重建時遇到的問題。記者王燕華／攝影
立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，不少受災戶反映重建時遇到的問題。記者王燕華／攝影
立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，說明內容。記者王燕華／攝影
立法院16日朝野協商通過協助花蓮震災重建主決議，內政部與花蓮縣府今天召開說明會，說明內容。記者王燕華／攝影

內政部 受災戶 花蓮

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