震災後重建 內政部與花蓮災民面對面溝通
立法院16日通過災後重建及振興相關等3項主決議後，有花蓮災民提出，補貼應納入房東、補助依據如何定義等問題。內政部表示，會蒐集民眾意見，儘速研議辦法。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天邀集0403受災戶、內政部國土管理署及花蓮縣府在花蓮舉行說明會，說明通過的3項主決議如何協助地方重建。
天王星大樓受災戶說，大樓為商住混合，有4成約30戶是商用或響應政府政策作為公益出租，現有補助僅限實際住戶，排除房東，對房東來說，房子倒了、生計沒了，未來就算貸款重建，也沒有能力償還貸款。
一名受災戶房東說，她因生病無法工作，租金已經是唯一收入，地震後所有補助都是租客領，房東的權益都沒人顧及，認爲補助應該納入所有權人，而不是只顧及實際居住者。
北濱街2號葉姓召集人說，樓房倒了要重建，受限現有法規一定得蓋停車場，對住戶來說負擔太大，詢問是不是能依照原地原貌重建。
也有住戶詢問重建貸款問題，大樓倒塌後，評估重新蓋回4層樓費用要新台幣3000萬元，現有貸款額度只有350萬，遠低於所需。
內政部次長董建宏回應，有關今天災民就立法院通過主決議所提意見都會記錄下來，涉及居住權益保障、整體補助費用合理性及政府財政運用公平性等因素，內政部將儘速研議辦法，不單只是住宅問題，還有其他福利、生活補貼等層面，一定會用最好、最優的方式照顧大家。
內政部國土管理署副署長徐燕興也說，每戶、每個大樓面臨的問題都不一樣，有關民眾反映貸款額度問題也有收到，會透過群組、重建專案辦公室跟住戶個別、一對一討論解決，這次說明會主要是聽取民眾意見，帶回去做研議，詳細辦法會在2個月內訂定。
傅崐萁表示，0403地震災民超過5000人，會全力協助災民把房子蓋回來，恢復原有生活，要求政府要考量現在興建成本，提高每坪補助單價，不能以原興建成本來補貼，不要跟民眾玩文字遊戲。
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