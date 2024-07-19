立委沈伯洋成立花蓮服務處 要讓縣民更認識傅崐萁

民進黨不分區立委沈伯洋認養花蓮，今天成立服務處。外界將他視為代表綠營參選下屆花蓮縣長的可能人選，沈說「我的戰場在立法院」，搭起中央和地方的橋梁、讓地方感受中央有所作為是他重要使命。藍白陣營對沈伯洋成立服務處表示尊重，都認為距離下屆縣長選舉有一段時間，現在談人選還太早。

沈伯洋原本4月要成立花蓮服務處，因地震延宕，今天在吉安鄉自立路2段舉辦成立茶會，吸引上百支持者，黨副秘書長何博文、不分區立委陳培瑜及花蓮3位綠營縣議員張美慧、胡仁順和林則葹都到了。沈伯洋以打棒球比喻，希望服務處成立為震後有點悶的花蓮「拐氣」。

他說，成立服務處不只是要讓大家認識民進黨，更要認識傅崐萁；這段時間他在立院與傅崐萁短兵相接，對傅有某種程度的了解，「是我會來花蓮重要的原因。」

花蓮長期是國民黨鐵票區，民進黨幾次縣長選舉都以懸殊差距敗給泛藍對手。沈伯洋認為，傅崐萁長期利用資訊落差來欺騙花蓮人，讓花蓮發展停滯，謊言必須戳破，他要讓花蓮人更認識縣政府做了什麼事，唯有先打破迷思，花蓮優秀人才更容易被看到，也要拓展副總統蕭美琴留下來的理念和資產。

沈伯洋認養花蓮後，外界視他為綠營下屆縣長選舉的可能人選。沈伯洋說，自己專業是國防外交，「我的戰場主要在立院」，如何讓地方感受中央的所做所為，是最重要的地方，會以中央角度做好地方服務，包括南區缺水、颱風季節將屆的防災工作，都是當務之急。