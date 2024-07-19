台東「寶盛水族生態遊樂區」 環評小組要求改提環境影響報告

位於基翬海岸的台東「寶盛水族生態遊樂區」，2009年取得環評許可，因受covid19疫情影響停工，日前向環境部申請開發內容異動遭要求補正資料，環境部今舉行環境影響說明書變更內容對照表第二次審查，環團除質疑開發單位有規避環評法之嫌，也憂心一級保育類福爾摩沙偽絲珊瑚棲地將被破壞，專案小組最後決議開發單位須重新提送環境影響差異分析報告。

開發單位寶盛海洋牧場開發公司說明，2009年取得環評許可、2011年完成事業計畫核定作業、2014年完成水土保持設施、2018年取得主題館建築執照核發及開工，但2021年受疫情影響停止相關工程作業，今年4月再提出興辦事業計畫（第一次變更）及環說書變更對照表申請。

自然保育與環境資訊基金會、地球公民基金會指出，寶盛水族生態遊樂區取得環評許可後，距今超過10多年未真正施工，超過3年未動工，卻沒有進行環境現況差異分析，疑有規避「環評法」16-1條之嫌，此外，寶盛案也觸及環境及社會發展課題，環團憂心將破壞一級保育類福爾摩沙偽絲珊瑚（Pseudosiderastrea formosa）棲息地，但開發單位卻未沒有任何環境保護對策，同時利用部落傳統領域卻未踐行部落諮商同意程序，致使周遭族人十分無奈。

由於本次變更刪除濱海公園範圍，考量原環境影響說明書規劃將生活汙水、遊憩用水（游泳池、SPA等）及餐飲汙水（含油脂）等處理後一併全回收作為澆灌使用，原規劃去化對象包含濱海公園，本次變更後不再於濱海公園澆灌，但專案小組委員認為開發單位資料未具體說明水質、水量及汙水處理廠各單元的處理能力，經專案小組審查後，認為難以認定對環境影響輕微。

最後專案小組不同意開發單位以對照表方式審查，要求開發單位依照環評法施行細則第37條規定，提交環境影響差異分析報告送審，並將委員及相關意見納入環差報告補充、修正。