快訊

鄭佩佩與《唐伯虎點秋香》：女俠谷底翻身，演藝江湖的人生體悟

微軟全球大當機：國際航班暫停、資安公司股價狂瀉

國會改革法案暫時處分裁准 總統府發聲了

蛋糕發霉吃了上吐下瀉 基市擬開罰逾12萬元

中央社／ 基隆19日電

民眾在基隆市某糕點店，買到長白毛發霉的生日蛋糕，吃了上吐下瀉，衛生局派員稽查後，已要求業者停業限期改善，並請業者陳述意見，若確認屬實，將開罰12萬元以上。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「基隆人日常」發文表示，16日晚間在基隆市仁四路一家糕點店買生日蛋糕，唱完歌切蛋糕吃了一口，覺得酸酸的，仔細一看，蛋糕內層的料長了白白的毛都發霉了，好險發現的早，小孩都還沒吃，只有大人吃了3口半夜就上吐下瀉。

基隆市衛生局表示，接獲訊息後，立即派員前往糕點店稽查，店內包含工作檯面及地面髒汙、清潔用品未專區存放、冰箱內食材未包覆存放等，已要求業者停業，並開立限期改善通知書，屆期複查仍未改善者，將依違反食品安全衛生管理法裁罰，衛生局並抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕送驗。

至於民眾反映蛋糕發霉部分，衛生局表示，22日會約談業者陳述意見，確認屬實後，將依違反食安法裁處12萬元以上罰鍰。

業者今天受訪時坦承疏失，表示蛋糕可能不小心多賣了1天、2天，未來會更加注意，對於造成民眾身體不適深感抱歉，對方來電時，他也表達若需要就醫他會負責，對方回應「不用」後便掛斷電話。

基隆 衛生局

延伸閱讀

蛋糕餡料「長白毛」！基隆民眾慶生完上吐下瀉 衛生局上門揪出多項缺失

【重磅快評】罷樑查詢10倍罷韓沒灌水？綠營擋查真有鬼

台南晶英歡慶父親節 推出雪茄、酒瓶、工具箱三款食趣蛋糕

寄2萬份查詢單沒收罷免？基隆選委會：從未公布數量

相關新聞

立委沈伯洋成立花蓮服務處 要讓縣民更認識傅崐萁

民進黨不分區立委沈伯洋認養花蓮，今天成立服務處。外界將他視為代表綠營參選下屆花蓮縣長的可能人選，沈說「我的戰場在立法院」...

台東「寶盛水族生態遊樂區」 環評小組要求改提環境影響報告

位於基翬海岸的台東「寶盛水族生態遊樂區」，2009年取得環評許可，因受covid19疫情影響停工，日前向環境部申請開發內...

蛋糕餡料「長白毛」！基隆民眾慶生完上吐下瀉 衛生局上門揪出多項缺失

有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「...

科技山林！宜蘭抹茶山聖母登山步道安裝人流計數器

宜蘭抹茶山近年成為熱門景點，聖母登山步道最擁擠時每天超過千人，林業保育署宜蘭分署為了更好掌控人流，與台灣山盟公益協會合作...

是真的！「雜草逾60公分開罰」台東環保局拿尺量、開罰14件

台東縣政府去年公告實施都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人，不少土地管理人以...

久旱無雨農田乾涸 花蓮富里米鄉供水吃緊

花蓮縣富里鄉是東部重要米鄉，二期作近日正要插秧，但富里已45天沒下雨，全鄉二期稻作面積約3200公頃，超過1800公頃缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。