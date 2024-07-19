蛋糕發霉吃了上吐下瀉 基市擬開罰逾12萬元

民眾在基隆市某糕點店，買到長白毛發霉的生日蛋糕，吃了上吐下瀉，衛生局派員稽查後，已要求業者停業限期改善，並請業者陳述意見，若確認屬實，將開罰12萬元以上。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「基隆人日常」發文表示，16日晚間在基隆市仁四路一家糕點店買生日蛋糕，唱完歌切蛋糕吃了一口，覺得酸酸的，仔細一看，蛋糕內層的料長了白白的毛都發霉了，好險發現的早，小孩都還沒吃，只有大人吃了3口半夜就上吐下瀉。

基隆市衛生局表示，接獲訊息後，立即派員前往糕點店稽查，店內包含工作檯面及地面髒汙、清潔用品未專區存放、冰箱內食材未包覆存放等，已要求業者停業，並開立限期改善通知書，屆期複查仍未改善者，將依違反食品安全衛生管理法裁罰，衛生局並抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕送驗。

至於民眾反映蛋糕發霉部分，衛生局表示，22日會約談業者陳述意見，確認屬實後，將依違反食安法裁處12萬元以上罰鍰。

業者今天受訪時坦承疏失，表示蛋糕可能不小心多賣了1天、2天，未來會更加注意，對於造成民眾身體不適深感抱歉，對方來電時，他也表達若需要就醫他會負責，對方回應「不用」後便掛斷電話。