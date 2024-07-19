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台東青年發展中心揭牌 供聚集交流學習平台

中央社／ 台東縣19日電

台東縣政府成立「青年發展中心」今天正式運作，提供青年聚集交流、學習平台，盼為台東未來發展注入新的動力。

台東縣政府在縣府大樓1樓成立「青年發展中心」。新聞傳播科代理科長林俐志今天告訴中央社記者，這是提供青年「跨世代參與、對話零距離」的平台，今天正式運作，已有青年到場，是縣府對青年事務發展的重要里程碑。

林俐志說明，青年發展中心的成立為台東縣內青年提供一個集交流、學習和創新於一體的平台，鼓勵年輕人投身社區議題和公共事務，透過縣政府各局處協助及輔導，對青年關注的議題集思廣益，推動更多相關政策和計畫，讓青年在這片土地上發揮所長，同時為台東的未來發展注入新的動力。

林俐志表示，縣府民國111年成立青年事務發展委員會，不僅為青年提供發聲平台，更希望透過年輕人的智慧和熱情，讓台東變得更美好，去年率青年團到嘉義、高雄、屏東等地參訪，學習外縣市與青年發展相關事務的運作與發展。

今天更進一步設立台東縣青年發展中心，將提供多元化的活動和資源，涵蓋產業發展、文化共好、公共參與等各個方面，成為青年交流、會議、討論相關事務的基地，期盼增進青年參與感和對地方事務的關心。

台東 年輕人 青年

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