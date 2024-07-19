蛋糕餡料「長白毛」！基隆民眾慶生完上吐下瀉 衛生局上門揪出多項缺失

有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」，半夜上吐下寫。衛生局昨到店稽查採樣送驗，發現工作檯面及地面髒汙等多項缺失，已限期改善。業者致歉表示會負責。

有網友昨天在臉書社群「基隆人日常」投訴，日前某晚到基隆市仁四路一家糕點店買了一個生日蛋糕回家，唱完生日歌後切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」，好險發現得早，小孩還沒有吃。

網友表示，大人吃了三口，半夜就上吐下瀉，到谷歌看評論，才知道3個月前也有人跟他們一樣，買到酸掉的蛋糕，好好的一個生日就被一個蛋糕給破壞了。

基隆市衛生局表示，昨天派員前往該販售場所及製作場所稽查。現場抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕，檢驗其衛生標準，已送檢驗科檢驗中。

另現場稽查後，發現有不符食品良好衛生規範準則部分，包括工作檯面及地面髒汙、清潔用品未專區存放、冰箱內食材未包覆存放、未填寫客訴紀錄及食品添加物未三專管理等，現場已輔導業者立即改善，加強衛生管理，並開立限期改善通知書，如屆期複查仍未改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條第一項規定，依同法裁處6萬以上至2億元以下罰緩。

衛生局局長張賢政提醒食品業者，目前氣候炎熱，食品保存要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃至60℃為危險溫度帶，易使微生物生長繁殖，切記不要讓食品在此溫度範圍中放置太久，以免食品在高溫下保存不良導致變質。