快訊

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋糕餡料「長白毛」！基隆民眾慶生完上吐下瀉 衛生局上門揪出多項缺失

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」。圖／取自基隆人日常
有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」。圖／取自基隆人日常

有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」，半夜上吐下寫。衛生局昨到店稽查採樣送驗，發現工作檯面及地面髒汙等多項缺失，已限期改善。業者致歉表示會負責。

有網友昨天在臉書社群「基隆人日常」投訴，日前某晚到基隆市仁四路一家糕點店買了一個生日蛋糕回家，唱完生日歌後切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「長了白白的毛都發霉了」，好險發現得早，小孩還沒有吃。

網友表示，大人吃了三口，半夜就上吐下瀉，到谷歌看評論，才知道3個月前也有人跟他們一樣，買到酸掉的蛋糕，好好的一個生日就被一個蛋糕給破壞了。

基隆市衛生局表示，昨天派員前往該販售場所及製作場所稽查。現場抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕，檢驗其衛生標準，已送檢驗科檢驗中。

另現場稽查後，發現有不符食品良好衛生規範準則部分，包括工作檯面及地面髒汙、清潔用品未專區存放、冰箱內食材未包覆存放、未填寫客訴紀錄及食品添加物未三專管理等，現場已輔導業者立即改善，加強衛生管理，並開立限期改善通知書，如屆期複查仍未改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條第一項規定，依同法裁處6萬以上至2億元以下罰緩。

衛生局局長張賢政提醒食品業者，目前氣候炎熱，食品保存要特別注意「溫度」及「時間」，攝氏7℃至60℃為危險溫度帶，易使微生物生長繁殖，切記不要讓食品在此溫度範圍中放置太久，以免食品在高溫下保存不良導致變質。

業者表示，有接獲購買者反映蛋糕有發霉，他們以後會多注意，對民眾吃了導致身體不舒服很抱歉，如有就醫等支出都會負起責任。有可能是多存放1、2天，會馬上改善。

基隆市衛生局表示，昨天派員前往該販售場所及製作場所稽查。記者游明煌／翻攝
基隆市衛生局表示，昨天派員前往該販售場所及製作場所稽查。記者游明煌／翻攝

基隆 衛生局

延伸閱讀

基隆人氣甜點「三奇壹號」快閃復興SOGO 招牌千層必吃

台南晶英歡慶父親節 推出雪茄、酒瓶、工具箱三款食趣蛋糕

買哪個？較貴大蛋糕vs.便宜小蛋糕 日甜點店做實驗得出意外結果

基市又見官方臉書粉專被盜用 出現情色圖像和網址連結

相關新聞

蛋糕餡料「長白毛」！基隆民眾慶生完上吐下瀉 衛生局上門揪出多項缺失

有網友昨天在臉書社群投訴，到基隆市仁四路一家糕點店買了生日蛋糕回家，切蛋糕吃了一口覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料「...

科技山林！宜蘭抹茶山聖母登山步道安裝人流計數器

宜蘭抹茶山近年成為熱門景點，聖母登山步道最擁擠時每天超過千人，林業保育署宜蘭分署為了更好掌控人流，與台灣山盟公益協會合作...

是真的！「雜草逾60公分開罰」台東環保局拿尺量、開罰14件

台東縣政府去年公告實施都市計畫區內閒置公私有閒置土地、道路雜草長度逾60公分者，裁罰所有人及道路管理人，不少土地管理人以...

久旱無雨農田乾涸 花蓮富里米鄉供水吃緊

花蓮縣富里鄉是東部重要米鄉，二期作近日正要插秧，但富里已45天沒下雨，全鄉二期稻作面積約3200公頃，超過1800公頃缺...

極端天氣防災 「百變水保」水土保持教育20日宜蘭中興文創登場

極端天氣易釀成不可預知的災難，為讓民眾了解水土保持的重要，宜蘭縣政府與農業部水保署訂7月20日在中興文創有料倉庫舉行「百...

基隆希望之丘兒童遊戲場啟用 綠議員揪缺失促市府改善

基隆市希望之丘兒童遊戲場10日正式啟用，多名民進黨市議員今到現場查看，發現小朋友攀爬繩網，可能踩壞下方燈具，衍生照明不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。