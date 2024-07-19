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科技山林！宜蘭抹茶山聖母登山步道安裝人流計數器

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
人流計數器可以精確掌握入山人次，林保署也可以此為依據，提出總量管制等計畫，維護環境生態與遊憩品質。圖／林保署宜蘭分署提供
人流計數器可以精確掌握入山人次，林保署也可以此為依據，提出總量管制等計畫，維護環境生態與遊憩品質。圖／林保署宜蘭分署提供

宜蘭抹茶山近年成為熱門景點，聖母登山步道最擁擠時每天超過千人，林業保育署宜蘭分署為了更好掌控人流，與台灣山盟公益協會合作，後者捐贈1組紅外線人流計數器，精確掌握進入步道的人數，未來可做為人流管制與環境負荷的參考。

聖母登山步道位於礁溪鄉五峰旗風景區上方，靠近宜蘭縣與新北市的交界，步道全長1.6公里，海拔高度400到950公尺，屬於難度2的登山步道，體力尚可的遊客都可以造訪。日本攝影師小林賢伍2016年旅台時，拍攝聖母登山步道的照片，遠望像一片抹茶色的山林，稱之為「抹茶山」，掀起觀光熱潮。

宜蘭分署森林育樂科指出，2、3年前人氣最旺的時候，聖母登山步道的遊客1天可能可以超過千人，即使現在熱度稍降，假日也會有數百人以上；為了更精確統計遊客數量，今年6月台灣山盟捐贈1組約10萬元的人流計數器，架設在登山步道入口。

森林育樂科表示，計數器為2支一組，採取紅外線偵測，人體經過時會阻斷2支偵測器的紅外線，阻斷1次就計1人次，出入各計1次，除以2就可以得出當天人次；6月底設置以來，聖母登山步道平均每天人次約為450人，以此推估1年可能有超過16萬人次。

森林育樂科說，宜蘭縣內除了聖母登山步道，去年年中也在太平山國家森林遊樂區山毛櫸步道設置；以全國來說，宜蘭是第一個啟用科技手法偵測入山人流的縣市，傳統的方式是人工統計，數字難免不夠精確全面，如今可以掌握確切人數，也能更適切的管理。

森林育樂科表示，從數字來看，考量停車問題、遊憩品質與生態負荷量，1天的遊客數控制在500人內是較好的做法，具體還要再研議，有可能依此為據實施總量管制，更有效的分配維護經費。目前尚無計畫在各處山林大規模裝設人流計數器，會以步道優先，視成效調整。

宜蘭礁溪鄉抹茶山近年觀光熱門景點，聖母登山步道假日時每天超過數百人入山。圖／林保署宜蘭分署提供
宜蘭礁溪鄉抹茶山近年觀光熱門景點，聖母登山步道假日時每天超過數百人入山。圖／林保署宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署為了更精確掌控聖母登山步道人數，今年6月與台灣山盟合作，架設1組紅外線人流計數器。圖／林保署宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署為了更精確掌控聖母登山步道人數，今年6月與台灣山盟合作，架設1組紅外線人流計數器。圖／林保署宜蘭分署提供

宜蘭 登山步道

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