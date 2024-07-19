科技山林！宜蘭抹茶山聖母登山步道安裝人流計數器

宜蘭抹茶山近年成為熱門景點，聖母登山步道最擁擠時每天超過千人，林業保育署宜蘭分署為了更好掌控人流，與台灣山盟公益協會合作，後者捐贈1組紅外線人流計數器，精確掌握進入步道的人數，未來可做為人流管制與環境負荷的參考。

聖母登山步道位於礁溪鄉五峰旗風景區上方，靠近宜蘭縣與新北市的交界，步道全長1.6公里，海拔高度400到950公尺，屬於難度2的登山步道，體力尚可的遊客都可以造訪。日本攝影師小林賢伍2016年旅台時，拍攝聖母登山步道的照片，遠望像一片抹茶色的山林，稱之為「抹茶山」，掀起觀光熱潮。

宜蘭分署森林育樂科指出，2、3年前人氣最旺的時候，聖母登山步道的遊客1天可能可以超過千人，即使現在熱度稍降，假日也會有數百人以上；為了更精確統計遊客數量，今年6月台灣山盟捐贈1組約10萬元的人流計數器，架設在登山步道入口。

森林育樂科表示，計數器為2支一組，採取紅外線偵測，人體經過時會阻斷2支偵測器的紅外線，阻斷1次就計1人次，出入各計1次，除以2就可以得出當天人次；6月底設置以來，聖母登山步道平均每天人次約為450人，以此推估1年可能有超過16萬人次。

森林育樂科說，宜蘭縣內除了聖母登山步道，去年年中也在太平山國家森林遊樂區山毛櫸步道設置；以全國來說，宜蘭是第一個啟用科技手法偵測入山人流的縣市，傳統的方式是人工統計，數字難免不夠精確全面，如今可以掌握確切人數，也能更適切的管理。