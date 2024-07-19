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久旱無雨農田乾涸 花蓮富里米鄉供水吃緊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉是東部重要米鄉，二期作近日正要插秧，但富里已45天沒下雨，全鄉二期稻作面積約3200公頃，超過1800公頃缺水，缺水率達60%，尤其以萬寧、吳江、東里等地區最嚴重，鄉公所及水利單位正盤點抽水井準備抗旱，開闢可以供灌的水源。

乾旱造成逾半良田面臨缺水，引發農民憂心。富里鄉長江東成說，近日到萬寧田區水圳現勘，發現農田乾涸，完全無法翻耕及插秧，水情吃緊讓農民不敢訂秧苗，就怕無法插秧，育苗業者和農民都很為難。

農業部農田水利署花蓮管理處表示，因太久沒下雨，富里鄉秋林圳、竹田圳、富里圳、永豐圳及縣堺圳都供水吃緊，可能影響二期稻作供灌範圍，已盤點可供公共灌溉的抽水井，也規畫開闢可供灌的水源，作好抗旱準備。

花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供

抗旱 花蓮 農民

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