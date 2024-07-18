極端天氣防災 「百變水保」水土保持教育20日宜蘭中興文創登場

極端天氣易釀成不可預知的災難，為讓民眾了解水土保持的重要，宜蘭縣政府與農業部水保署訂7月20日在中興文創有料倉庫舉行「百變水保，大地更好」東區宣導活動，邀請知名劇團演出、水保大使相見歡、模仿土石流的大型氣墊闖關，全部活動在室內舉行，有趣好玩還有摸彩，歡迎爸媽帶孩子參加。

面對全球氣候變遷嚴峻，水土保持工作更加迫切，由縣政府攜手農業部農村發展及水土保持署主辦的東部大型水土保持教育宣導活動，20日上午10點至下午4點在宜蘭登場，當天會有北部及東部等縣市政府、科博館與科工館參與。

各參與單位進行市集設攤，展示水保宣導及應用的多樣風貌，另有文創攤位合計40個，有吃有玩，傳達水保小常識，民眾參與各攤位活動並且集滿10個章，可兌換1張摸彩券。

上午10點主舞台的暖場演出，安排國內知名「好玩的劇團」帶來《蟲蟲馬戲團》劇碼，開幕後的百變水保則有水保署的「百變小涵」與宜蘭的「水妹、保哥」人偶歡樂互動，創意走秀，民眾可以同框合照，拍好拍滿。

主辦單位特別設置2座大型氣墊，其中1座仿照土石流意象，灌輸孩子水保防災避險的觀念，一旦發生土石流就像溜滑梯般傾瀉而下，不可收拾，小朋友另外可以操作體驗小型的玩具挖土機。

只要參加闖關或集點成功，即可獲得氣墊體驗券及DIY手作券，製作天氣瓶或空氣鳳梨，數量有限，機會難得；下午3點起進行有獎徵答及摸彩，活動4點結束。