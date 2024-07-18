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基隆希望之丘兒童遊戲場啟用 綠議員揪缺失促市府改善
基隆市希望之丘兒童遊戲場10日正式啟用，多名民進黨市議員今到現場查看，發現小朋友攀爬繩網，可能踩壞下方燈具，衍生照明不足引發其他危機，以及護欄壓克力板粗糙等缺失。基市府都發處表示，燈具原用AB膠固著力不足，暫用束帶固定，會再設法改善。
基市府在前市長林右昌任內向中央爭取補助，整建中正公園親子遊樂場，設置全新親子共融遊戲場，最受矚目的是3層樓高的遊戲塔，並保留市民早年記憶中的大象藝術裝置。
希望之丘兒童遊戲場啟用後，吸引不少家長帶小朋友去遊玩。夏天氣溫高，白天人不多，入夜後更加熱鬧。
民進黨基隆市議員鄭文婷、許睿慈、陳宜和無黨籍市議員張秉鈞的執行秘書，邀都發處公園管理科代理科長吳奕翰，前往兒童遊戲場查看設施現況。
許睿慈說，小朋友在遊戲塔遊玩時，腳可能穿越繩網，下方燈具被踩到，竟然就脫落了。晚上有不少小朋友去遊玩，這些燈具如果受損，照明度變差，有可能引發意外。鄭文婷認為護欄的壓克力施作太過粗糙，小朋友如果去握欄杆，有可能「割傷」。
吳奕翰表示，工程設計圖說未明確指定燈具如何固定，設計和施工單位討論後，決定使用AB膠固定，因為如果鎖螺絲可能影響結構。現在燈具脫落，暫用束帶固定，經過討論，未來還是可能鎖上螺絲固定。護欄壓克力較尖銳部分會磨平，防範傷人。
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