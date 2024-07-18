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斥資2億！礁溪五峰旗風景區將改造 眾人提建言點名「公廁太臭」難忍受

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
五峰旗風景區自然風光秀麗，可惜2、30年來都沒有改變。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區自然風光秀麗，可惜2、30年來都沒有改變。記者戴永華／攝影

宜蘭五峰旗風景區飽滿的瀑布負離子與芬多精，早年非常受歡迎，假日近百輛大小車進出，但很多遊憩設施歷經2、30年老舊破損，遊客漸少，經由縣議員林聰池爭取整建，縣府提出景點優化計畫獲觀光署補助分期施工，總經費至少投入2億元，今舉辦第一期規劃設計說明會。

縣政府委由台灣高野景觀規劃公司進行五峰旗風景特定區遊憩品質規劃報告，村長、代表及地方民眾近百人出席，期盼五峰旗風景區徹底改頭換面，紛紛提出建言，其中最讓人詬病的是入口處涼亭底下公廁，惡臭不堪，遊客坐涼亭聞到下方公廁飄上來的臭味，整個遊興盡失。

礁溪鄉民代表藍信惠表示，上游公廁臭廢水如果沒有好好處理，流到下游的住戶商家密集區，讓人擔心大眾的飲用水安全；縣府工商旅遊處長李東儒說，目前受限於公廁位於公園廣場用地，難以改建，將來變更為遊憩用地盼納入第二期工程，連同附近的攤販區一起改造。

第一期工程將來交通部補助與縣府自籌合計4200萬元，計畫改善遊客中心、水岸設施及步道優化，並計畫設置溫泉泡腳池，預計10月底完成工程發包，明年9月完工，後續還會爭取三期工程。

五峰旗瀑布水質清涼，負離子在全國各瀑布風景區數一數二。黃奎翰鄉民代表建議增加3至5歲孩童親水設施，也有人主張蓋滑水道；另有人建議五峰旗附近的溫泉水豐沛，挖掘溫泉井打造泡腳池，但宜蘭縣溫泉振興促進會前理事長杜國生說，礁溪地區已經夠多泡腳池了，不要再為打造泡腳池而去挖井。

與會者基於生態永續，不建議大刀闊斧開發，杜國生說，五峰旗常有落石，邊坡護石工作必須考量解決；趁這次觀光署的景點優化計畫，找出五峰旗的主題特色、四季植栽，不要只是整修，而是要讓五峰旗改造再生。

民眾對於改造五峰旗殷切期盼，踴躍提出建言。記者戴永華／攝影
民眾對於改造五峰旗殷切期盼，踴躍提出建言。記者戴永華／攝影
礁溪鄉民代表會主席游見璋說，整建五峰旗趕快做就對了，以免補助經費被收回去，也有助於爭取下一期經費。記者戴永華／攝影
礁溪鄉民代表會主席游見璋說，整建五峰旗趕快做就對了，以免補助經費被收回去，也有助於爭取下一期經費。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區瀑布空氣清新，但設施老舊，地方盼改頭換面。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區瀑布空氣清新，但設施老舊，地方盼改頭換面。記者戴永華／攝影
礁溪鄉民代表藍信惠（左，站立者）擔心公廁的廢水惡臭，恐影響下游民眾的飲用水安全。記者戴永華／攝影
礁溪鄉民代表藍信惠（左，站立者）擔心公廁的廢水惡臭，恐影響下游民眾的飲用水安全。記者戴永華／攝影
縣議員林聰池通知召開地方說明會，民眾出席踴躍。記者戴永華／攝影
縣議員林聰池通知召開地方說明會，民眾出席踴躍。記者戴永華／攝影
五峰旗攤販區沒有電，將納入下一期的整建工程。記者戴永華／攝影
五峰旗攤販區沒有電，將納入下一期的整建工程。記者戴永華／攝影
五峰旗涼亭底下的公廁飄散惡臭，讓人受不了。記者戴永華／攝影
五峰旗涼亭底下的公廁飄散惡臭，讓人受不了。記者戴永華／攝影
宜蘭縣溫泉振興促進會前理事長杜國生反對為了打造泡腳池，再去挖井。記者戴永華／攝影
宜蘭縣溫泉振興促進會前理事長杜國生反對為了打造泡腳池，再去挖井。記者戴永華／攝影

公廁 宜蘭 景點 溫泉 臭味

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