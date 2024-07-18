俯瞰家鄉美景 台東家扶弱勢童獲邀搭熱氣球

台東家扶中心扶助的30名弱勢學童，今天獲邀免費搭熱氣球，其中2姐弟從東海岸搭1個多小時車到市區再轉往縱谷熱氣球場地，開心搭夢想中的熱氣球升空繫留。

昇恆昌免稅商店高雄機場及綠島營業部員工發起公益行動，今天傍晚帶著台東家扶中心30名小朋友到鹿野鄉永安村高台大草原搭熱氣球繫留，並且透過紙筆繪出心目中的熱氣球。

昇恆昌股份有限公司公共事務室經理曹惠鈞表示，每年都由同仁自主發起近400場的公益活動，這次是高雄機場及綠島營業部的同仁負責。

她說，今天參與熱氣球繫留體驗的家扶兒少多為低收入戶、單親或隔代教養；暑假後分別升國一、小六的小潔、小玄姐弟，父母離異後，家中5個兄弟姊妹以及爺爺奶奶，全由母親獨自打零工扶養。

姐弟倆的母親平日忙於工作，沒有辦法打理孩子的暑假活動，家住東海岸東河鄉的他們知道今天能搭乘熱氣球相當期待，2人搭了1小時公車抵達台東家扶中心，對於手繪熱氣球以及搭乘熱氣球體驗感到相當開心，希望以後還有機會參加類似活動。

曹惠鈞表示，小朋友的心情充滿喜悅和期待，這不僅是一場公益活動，更是讓孩子們難得能體驗升空、探索世界的珍貴機會，看見他們眼中的驚喜和感動也讓這場活動更顯珍貴，昇恆昌將繼續與社會各界攜手合作，為更多需要幫助的人們帶來溫暖與希望。

現場台東家扶中心人員感謝昇恆昌給予家扶中心的學童們難得的機會，透過首次體驗升空的熱氣球，實現期待已久的飛行夢想探險之旅，並有機會認識自己居住的家鄉，飽覽台東美景，為生命留下美好、難忘的回憶。