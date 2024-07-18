台東聲音藝術節19日登場 跨域演出取材大自然

台東聲音藝術節19日登場，將邀請音樂、舞蹈和表演藝術者等各領域藝術家，採集戶外或是地景大自然聲音，融入創作展演。

台東縣政府「2024台東聲音藝術節」7月19日、20日傍晚於台東美術館戶外草地開幕，舉辦跨域聲音演出及創意市集，邀請7組跨域藝術家展演創作。

台東縣政府文化處視覺藝術科長王朝瑩今天告訴中央社記者，今年特邀策展人張溥騰以「多物種的糾纏/The entanglement of multispecies」為主題，策劃從自然生態到人文歷史以聲音為主題的系列活動，包含跨域聲音演出、8至10月精彩內容不斷。

王朝瑩表示，今年邀請藝術家王榆鈞、YannickDauby澎葉生、吳思嶔，以及兩名聲音採集藝術家廖于萱、楊欽榮，5名駐地藝術家於台東各地區，結合舞蹈、藝術表演者、戲劇、樂器等藝術家，採集野外或是地景的大自然聲音，再融入各藝術領域的創作。

她表示，19日演出有4組卡司，有用樂音描述日常光影與聲響中密語的Agua Blue、長年實踐無輸入線路反饋的實驗音樂家徐嘉駿與長期找尋個體身心靈樣貌的蘭嶼素人舞者郭箏共演，再接著致力於聲音藝術之創作表演的一公聲藝術，以及橫跨音樂、電影、劇場及表演等領域的王榆鈞與呈現藝術動人視角及情感的影像工作者駱思維共演。

20日活動有打擊、吹管、撥弦樂器的牛角坑樂團、烏克蘭漢學兼聲音藝術家Mariana Savchenko瑪驪雅蒳，特別邀請來自南王部落的實力歌手紀曉君壓軸演出，期待透過這些聲音跨域演出撼動大家深處的內心共鳴，邀請民眾踴躍共賞。