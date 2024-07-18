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花蓮警局買70輛電動車執勤 未來考慮擴大全縣用電動車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣警察局汰換電動機車70輛，警局表示，目前先配置在花蓮警分局與吉安警分局，若使用沒問題，再考慮擴大至全縣。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局汰換電動機車70輛，警局表示，目前先配置在花蓮警分局與吉安警分局，若使用沒問題，再考慮擴大至全縣。記者王思慧／攝影

花蓮縣地形狹長，警方巡邏用的汽機車出勤使用率高，縣警察局汰換警用車輛共126輛，其中電動機車就占70輛。不過偏鄉電池站不足，電動車續航力能否因應勤務，引起外界疑慮。警局表示，2顆電池可跑7、80公里，目前先配置在花蓮警分局與吉安警分局，若使用沒問題，再考慮擴大至全縣。

今天下午花蓮縣警察局舉行「警用車輛授車典禮」，縣長徐榛蔚將汽車鑰匙牌子，交予警察局長王旭昌，慶祝警車汰舊換新，徐榛蔚還繞行停車場仔細檢視新車，嘉勉警方平日辛苦的付出。

花蓮縣警局後勤科長張躍騰表示，全縣警用汽車共有230輛、警用機車701輛，這次共汰換126輛警用車，包含巡邏車13輛、交通事故處理1輛、油電偵防車3輛；電動巡邏機車60輛、電動偵防機車10輛、巡邏機車31輛、偵防機車8輛，在縣府補助與環保局汰換補助下，總經費為2558萬元。

花蓮偏鄉電動車電池替換站不足，警局買電動車續航力是否足夠？張躍騰說，這是首次買這麼多輛電動車，在科技進步下，相信續電力沒問題，不過會先分發至花蓮市與吉安鄉的派出所，電池站比較足夠，日後再評估實不實用，若未來經費許可，會考慮大量購置。

另在逾齡比方面，張躍騰指出，警用車輛逾齡比去年汽車20.34％，下降到16.52％，機車從35.94％降為25.89％，跟全國警用汽車22.59％、機車40.99％逾齡比相比，花蓮可說是偏低，讓基層警員用車更安全。

縣警局表示，本次新購警用車輛，一併升級汽、機車行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增加GPS行車軌跡紀錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障。

花蓮縣警察局這汰換巡邏車13輛、交通事故處理1輛、油電偵防車3輛，保障警方執勤安全。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局這汰換巡邏車13輛、交通事故處理1輛、油電偵防車3輛，保障警方執勤安全。記者王思慧／攝影
今天花蓮縣警察局舉行「警用車輛授車典禮」，縣長徐榛蔚（左）將汽車鑰匙牌子，交予警察局長王旭昌（右），慶祝警車汰舊換新。記者王思慧／攝影
今天花蓮縣警察局舉行「警用車輛授車典禮」，縣長徐榛蔚（左）將汽車鑰匙牌子，交予警察局長王旭昌（右），慶祝警車汰舊換新。記者王思慧／攝影

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