快訊

「爺爺親切、有愛」川普17歲正妹孫女現身拉票 川普台下寵溺神情藏不住

川普要台灣付保護費 台積電海外布局如何變化？魏哲家明確回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭免費配老花眼鏡邁入第6年 縣府：持續提高覆蓋率

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
衛生局指出，推動長者配眼鏡與打疫苗類似，有人接受也有人反對，需要持續努力提升覆蓋率。記者陳敬丰／攝影
衛生局指出，推動長者配眼鏡與打疫苗類似，有人接受也有人反對，需要持續努力提升覆蓋率。記者陳敬丰／攝影

宜蘭即將邁入超高齡社會，縣內65歲以上人口超過8萬7000人，不少長輩需要配置老花眼鏡。縣府與民間單位合作，推出免費配老花眼鏡活動，到各鄉鎮社區巡迴，已邁入第6年，服務超過2萬8000人；衛生局表示，促進長者視力健康沒有盡頭，須持續努力提升覆蓋率。

衛生局統計，截至今年5月，65歲以上老年人口數量為8萬7990人，占總人口19.58%，遠高於高齡社會的標準14%，即將邁入20%超高齡社會；12鄉鎮市中，蘇澳鎮、三星鄉、礁溪鄉、頭城鎮的65歲以上人口比均超過20%，不少長者住在鄉村中，較不方便到診所配眼鏡。

縣府6年前開始和國民黨主席朱立倫創辦的銀光未來創新協會合作，媒合善心捐款推出免費配老花眼鏡。今年從3月1日開始，65歲以上長輩或55歲以上原住民都可以到指定眼鏡行配鏡，近視800度內、遠視600度內、散光200度內都是免費，超過或有其他需求須補差額，終身一次為限。

合作配鏡的眼鏡行共43家，其中40家位於宜蘭市與羅東鎮，對其他鄉鎮的長輩較為不便，縣府也推出社區巡迴服務，今年2月開始已走過礁溪、壯圍、頭城、五結與三星，今天來到冬山鄉永美社區發展協會，朱立倫和宜蘭縣長林姿妙都到現場鼓勵長者配鏡。

朱立倫感慨，時間過得真快，轉眼間已是第6年，做1次好事不難，但要堅持下去不容易，鄉村診所、眼鏡行較少，長輩配鏡不易，有了巡迴服務就不必出遠門，是不分黨派的善舉；林姿妙表示，縣政藍圖的重要項目就是推動高齡照護，希望資深美少女、美少年配好眼鏡後能快樂參加社區活動。

衛生局表示，6年來社區巡迴配鏡已服務2萬8268人，今年到6月底服務891人。局長徐迺維說，配老花眼鏡和打疫苗類似，有長輩樂意主動配鏡，自然也有人較為抗拒，需要持續努力提升覆蓋率，不會說「做到哪個程度就停下來」。

宜蘭縣高齡人口比例逼近20%，高齡照護是政策重點目標，縣府與民間單位合作推動免費配老花眼鏡，65歲或55歲以上原住民可以到指定眼鏡行，或在社區巡迴服務中配鏡。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣高齡人口比例逼近20%，高齡照護是政策重點目標，縣府與民間單位合作推動免費配老花眼鏡，65歲或55歲以上原住民可以到指定眼鏡行，或在社區巡迴服務中配鏡。記者陳敬丰／攝影
國民黨主席朱立倫（右一）、宜蘭縣長林姿妙（右二）今天出席冬山鄉永美社區發展協會的免費配鏡活動。記者陳敬丰／攝影
國民黨主席朱立倫（右一）、宜蘭縣長林姿妙（右二）今天出席冬山鄉永美社區發展協會的免費配鏡活動。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府推動免費配老花眼鏡活動邁入第6年，除了到指定眼鏡行配鏡，也有社區巡迴服務，已有超過2萬8000人受惠。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府推動免費配老花眼鏡活動邁入第6年，除了到指定眼鏡行配鏡，也有社區巡迴服務，已有超過2萬8000人受惠。記者陳敬丰／攝影

原住民 宜蘭 朱立倫 林姿妙 眼鏡 老年人口 老花 長輩

延伸閱讀

川普要收保護費惹議 朱立倫：中華民國自立自強

鄭文燦、楊文科涉貪案藍挨批雙標 朱立倫：完全不同案子

談川普遇刺喊團結 朱立倫：反觀賴總統「不斷製造衝突」

提早顧基層拚黨魁連任？朱立倫：沒事找事 見縫插針

相關新聞

宜蘭免費配老花眼鏡邁入第6年 縣府：持續提高覆蓋率

宜蘭即將邁入超高齡社會，縣內65歲以上人口超過8萬7000人，不少長輩需要配置老花眼鏡。縣府與民間單位合作，推出免費配老...

太美了！宜蘭避暑新秘境媲美日本函館 賞百萬無敵夜景加碼龜山島

酷暑難耐，宜蘭海拔500多公尺的崩山湖燈篙林道最近完成觀景平台，遊客發現3.7公里處是絕佳賞景秘境，氣溫約26度，涼爽宜...

台東部落旅遊夯！74家民宿設立登記 縣府今年再拚50家

台東部落旅遊愈來愈夯，為保障遊客及部落民宿業者權益，縣府去年推動部落民宿合法化輔導計畫並完成3場次說明會後，迄今有74家...

久旱無雨農田乾涸 花蓮「重要米鄉」供水拉警報

花蓮縣富里鄉是東部重要米鄉，二期作近日正要插秧，但因乾旱無雨，逾半良田面臨缺水。鄉公所及水利單位正盤點抽水井做抗旱準備，...

宜蘭五十二甲國家濕地 擬畫「其他分區」

宜蘭五十二甲濕地屬「國家級」，但高達91%、297公頃是私地，地主抗議陳情不斷，以致「保育利用計畫書」歷經多年未完成審議...

空調老舊／基隆仁愛市場熱爆 經部研議補助改善

基隆市公有仁愛市場2樓有不少美食攤位，但夏天裡老舊冷氣不冷，讓商家和消費者叫苦連天。立委昨和經濟部官員現勘，經濟部次長連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。