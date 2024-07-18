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宜蘭免費配老花眼鏡邁入第6年 縣府：持續提高覆蓋率
宜蘭即將邁入超高齡社會，縣內65歲以上人口超過8萬7000人，不少長輩需要配置老花眼鏡。縣府與民間單位合作，推出免費配老花眼鏡活動，到各鄉鎮社區巡迴，已邁入第6年，服務超過2萬8000人；衛生局表示，促進長者視力健康沒有盡頭，須持續努力提升覆蓋率。
衛生局統計，截至今年5月，65歲以上老年人口數量為8萬7990人，占總人口19.58%，遠高於高齡社會的標準14%，即將邁入20%超高齡社會；12鄉鎮市中，蘇澳鎮、三星鄉、礁溪鄉、頭城鎮的65歲以上人口比均超過20%，不少長者住在鄉村中，較不方便到診所配眼鏡。
縣府6年前開始和國民黨主席朱立倫創辦的銀光未來創新協會合作，媒合善心捐款推出免費配老花眼鏡。今年從3月1日開始，65歲以上長輩或55歲以上原住民都可以到指定眼鏡行配鏡，近視800度內、遠視600度內、散光200度內都是免費，超過或有其他需求須補差額，終身一次為限。
合作配鏡的眼鏡行共43家，其中40家位於宜蘭市與羅東鎮，對其他鄉鎮的長輩較為不便，縣府也推出社區巡迴服務，今年2月開始已走過礁溪、壯圍、頭城、五結與三星，今天來到冬山鄉永美社區發展協會，朱立倫和宜蘭縣長林姿妙都到現場鼓勵長者配鏡。
朱立倫感慨，時間過得真快，轉眼間已是第6年，做1次好事不難，但要堅持下去不容易，鄉村診所、眼鏡行較少，長輩配鏡不易，有了巡迴服務就不必出遠門，是不分黨派的善舉；林姿妙表示，縣政藍圖的重要項目就是推動高齡照護，希望資深美少女、美少年配好眼鏡後能快樂參加社區活動。
衛生局表示，6年來社區巡迴配鏡已服務2萬8268人，今年到6月底服務891人。局長徐迺維說，配老花眼鏡和打疫苗類似，有長輩樂意主動配鏡，自然也有人較為抗拒，需要持續努力提升覆蓋率，不會說「做到哪個程度就停下來」。
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