太美了！宜蘭避暑新秘境媲美日本函館 賞百萬無敵夜景加碼龜山島

酷暑難耐，宜蘭海拔500多公尺的崩山湖燈篙林道最近完成觀景平台，遊客發現3.7公里處是絕佳賞景秘境，氣溫約26度，涼爽宜人，入夜後欣賞蘭陽平原無敵夜景，媲美日本北海道函館；清晨上山觀日出，加碼看到整隻完整的龜山島，美極了。

「來到燈篙林道，不必花錢買機票去函館看夜景了」，員山鄉燈篙林道近來意外成了觀賞夜景的絕佳之地。沈姓男子熱到受不了，昨天下午4點帶妻子開車上山，當時平地35度高溫，到了燈篙林道3.7公里觀景平台，氣溫降到26度，涼風徐徐，是宜蘭市近郊「避暑」勝地。

沈姓男子等到晚上6點30半左右，萬家燈火點亮蘭陽平原，從500多公尺海拔往下眺望，就像珠寶盒般閃閃發光，相當療癒，讓他不禁在網路貼文大讚，足可媲美日本北海道函館「百萬夜景」的蘭陽平原。

燈篙林道促進會長年負責維護管理，打造兼具運動健身的步道，總幹事林建成表示，林道終點站的東側可飽覽開闊大景，今年過年他們興建6階觀景平台，平台旁有大樹遮蔭，現場擺放30張椅子與桌子，意外成了民眾避暑或賞景的絕佳秘境。

林建成說，除了傍晚上山避暑賞夜景，也可以清晨4點多上山，捕捉夜景後迎接日出，伴隨姿態完整的整隻「龜山島」映入眼簾，又是另外一種美，促進會歡迎民眾開車或步行上山觀夜景、看日出，請大家配合維護環境整潔。