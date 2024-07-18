台東部落旅遊夯！74家民宿設立登記 縣府今年再拚50家

台東部落旅遊愈來愈夯，為保障遊客及部落民宿業者權益，縣府去年推動部落民宿合法化輔導計畫並完成3場次說明會後，迄今有74家業者完成設立登記。縣府表示，今年目標新增50家。

縣府交觀處指出，輔導計畫主要是允許建築結構安全鑑定證明替代建築使用執照，協助更多部落民宿業者取得結構安全鑑定證明和消防安檢設備等必要的行政文書，便於順利申請合法民宿設立。

近年不少原鄉部落因人文及風景特色吸引遊客到訪，進而發展多樣的部落旅遊，帶動部落經濟，不過，部分部落因歷史因素和土地限制無法取得合法登記，對遊客或民宿業者都感到困擾。

去年縣府分別在南迴、東海岸及蘭嶼等原鄉地區舉辦3場次輔導說明會，推動民宿合法化，協助業者順利取得合法民宿經營權，維護觀光服務品質，深獲部落響應，且報名登記踴躍。

縣府交觀處表示，截至今年6月30日，已有74家部落民宿取得合法登記，今年持續委託專業技師團隊積極展開輔導作業，目標是新增50家業者完成登記，提升部落旅宿產業的合法和安全化。

完成登記的胡姓民宿業者說，現在來部落玩的遊客很多，住宿需求也很大，反正孩子都在外面工作，房間空著也可惜，就拿來作民宿，登記核可後，遊客也很放心地來住，他也不擔心。