當選無效及病逝 台東忠勇、溫泉2村長10月5日前補選
台東卑南鄉溫泉村長廖金增日前病逝，長濱鄉忠勇村長黃貴濱因涉幽靈人口案遭法院判當選無效確定；台東縣選委會今天表示，2村長遺缺將於10月5日前辦理補選。
黃貴濱於2022年參選村長期間，涉嫌利用女友、姑丈及其他親友等4人，以虛遷戶籍方式取得投票權，開票結果以4票之差當選，遭台東地檢署提起當選無效之訴。
黃貴濱辯稱，論及婚嫁的女友是為了加入忠勇社區發展協會而遷徙戶籍；姑丈及表弟是為了申請低收入戶而遷；至於好友則是計畫定居長濱買農地興建農舍，而自己是在4人辦理遷徙戶籍後，才決定參選。
台東地方法院未採信黃貴濱辯解，判處當選無效，黃不服提起上訴；高等法院花蓮分院7月5日駁回上訴，黃員當選無效確定。
台東縣選委會組長蘇基山今天接受中央社記者電話訪問表示，因黃貴濱遺缺尚有2年必須辦理補選，最慢將於10月5日前辦理；而廖金增日前因病過世，溫泉村長遺缺也將一併辦理補選。
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