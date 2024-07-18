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久旱無雨農田乾涸 花蓮「重要米鄉」供水拉警報

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉是東部重要米鄉，二期作近日正要插秧，但因乾旱無雨，逾半良田面臨缺水。鄉公所及水利單位正盤點抽水井做抗旱準備，期待天公作美，下大雨為農田解渴。

富里鄉長江東成說，富里已經45天沒下雨，全鄉二期稻作面積約3200公頃，超過1800公頃缺水，缺水率達60%，尤其以萬寧、吳江、東里一帶最嚴重。他近日到萬寧田區水圳現勘，發現農田乾涸，完全無法翻耕及插秧，水情吃緊讓農民不敢訂秧苗，就怕無法插秧，育苗業者和農民都很為難。

江東成表示，去年夏天二期作也有同樣情況，幸好來了颱風降下近1000毫米雨量，適時為農田解渴。今年再現乾旱，不只農業用水，靠近海岸山脈的社區，民生用的簡易自來水供水也拉警報，水情十分嚴峻，目前公私水井都已抽水因應，但只能應急，且有的田區沒有水井，只能寄望天降甘霖。

農業部農田水利署花蓮管理處日前到富里鄉公所舉辦說明會，表示因為太久沒下雨，富里鄉秋林圳、竹田圳、富里圳、永豐圳及縣堺圳，都發生供水吃緊的狀況，可能影響二期稻作供灌範圍，已盤點可供公共灌溉的抽水井，也規畫開闢可以供灌的水源，作好抗旱準備。

農水署花蓮管理處長張麒偉說，富里地區因降雨量不足，影響二期稻作，希望農友配合依序灌溉，工作站人員也會因應抗旱安排輪值工作。

花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供
花蓮縣富里鄉萬寧地區好久沒下雨，農田乾涸無法翻耕。圖／富里鄉公所提供

二期稻作 抗旱 缺水 花蓮

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