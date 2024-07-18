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空調老舊／基隆仁愛市場熱爆 經部研議補助改善

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市仁愛市場因為空調設備老舊，攤商抱怨室溫太高，影響生意。圖／讀者提供
基隆市仁愛市場因為空調設備老舊，攤商抱怨室溫太高，影響生意。圖／讀者提供

基隆市公有仁愛市場2樓有不少美食攤位，但夏天裡老舊冷氣不冷，讓商家和消費者叫苦連天。立委昨和經濟部官員現勘，經濟部次長連錦漳表示，會組工作小組研議補助方案；基隆市長謝國樑說，114年度也會編列經費，解決這多年老問題。

仁愛市場空調設備無法充分發揮功能，曾在議會定期會中引發討論，要求市府解決問題。民進黨市議員鄭文婷前天中午到仁愛市場，實測2樓溫度達攝氏32.2度，這樣的用餐環境，讓市民太辛苦。

林沛祥昨邀連錦漳和商業發展署、能源署等官員到仁愛、博愛市場會勘，了解場冷氣不足原因及解決方案，謝國樑也到場。連錦漳說，會勘後會成立工作小組，協助補助部分冷氣經費改善問題。

基隆市博愛仁愛市場管理委員會主委王泓四說，歡迎政治人物關心攤商生計，但市場空調系統建置30幾年，難免有問題，希望政府協助改善，政治人物無謂的批評，對攤商完全沒有幫助。

林沛祥表示，仁愛市場有200個攤位，夏季沒有足夠冷氣，對商家、民眾和遊客都感到不便。先前他實地勘查，冷氣和電風扇全開，室溫仍達37度，邀請經濟部等官員現勘，就是希望中央真正了解問題嚴重性，協助更新空調系統。

仁愛市場空調設備更新，估計高達5600萬元，林沛祥爭取中央補助四成。連錦漳說，依現行作法，縣市相關建設最高補助三成，或調整執行方案，降低費用後今年先做，明年續籌經費補助後續工程。謝國樑表示，不足部分市府會編列預算補足， 解決仁愛市場這個老問題。

冷氣 謝國樑

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