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海陸特種部隊開進富岡港 軍事迷：台東漢光很精采

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
為避免先進裝備暴露被日曬雨淋，海陸特種部隊官兵利用偽裝帆布蓋上遮蔽，預計準備參加下周22日展開的漢光演習。記者尤聰光／攝影
為避免先進裝備暴露被日曬雨淋，海陸特種部隊官兵利用偽裝帆布蓋上遮蔽，預計準備參加下周22日展開的漢光演習。記者尤聰光／攝影

海鋒大隊機動飛彈車隊、光華六號飛彈快艇相繼進駐台東，為即將登場的漢光40號演習東部濱海作戰做準備後，今天又有2艘海軍陸戰隊M109新式突擊艇駛入停靠富岡港。軍事迷興奮說：「台東漢光很精采」。

今天富岡港2艘M109新式突擊艇停靠在海巡停泊區，為避免先進裝備暴露被日曬雨淋，海陸特種部隊官兵利用偽裝帆布蓋上遮蔽，預計準備參加下周22日展開的漢光演習。軍事迷得知消息，都很興奮，相互告知。

軍事迷阿豪表示，這次漢光演習在台東的科目除了空軍各式軍機戰力保存轉場志航基地外，還有海鋒大隊與飛彈快艇的濱海作戰，陸軍在知本海灘也有反登陸作戰及無人機反覘偵察，海軍陸戰隊應該是港防偵巡任務及水中障礙物爆破作業。

陸戰隊指出，M109為高強度複合材料製造，深V滑航型設計具有耐風浪特性，槍座、座椅等裝備為快拆式，並可配有50機槍、40榴彈槍及74機槍等武器。

漢光40號演習即將登場，今天又有2艘海軍陸戰隊M109新式突擊艇駛入停靠台東富岡港。記者尤聰光／攝影
漢光40號演習即將登場，今天又有2艘海軍陸戰隊M109新式突擊艇駛入停靠台東富岡港。記者尤聰光／攝影

台東 漢光演習 飛彈

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