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申辦成功！花蓮取得2026國際少年運動會主辦權 各國選手將齊聚

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國際少年運動會會長Igor Topole，向花蓮縣教育處代理處長翁書敏（右）恭喜取得2026主辦權。圖／花蓮縣政府提供
國際少年運動會會長Igor Topole，向花蓮縣教育處代理處長翁書敏（右）恭喜取得2026主辦權。圖／花蓮縣政府提供

第56屆國際少年運動會近日在墨西哥開幕，花蓮縣有10名選手參賽；今天傳出好消息，花蓮縣政府成功爭取到2026年賽事的主辦權，預計2026年8月上旬舉行，屆時將有世界各國約2000名選手齊聚，縣府表示，將以這幾年舉辦全中運、全民運動會累積的經驗，全力籌辦。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）是以城市為組團參賽單位的國際組織，也是國際奧委會承認的正式組織，選手參賽年齡在12至15歲，今年邁入第56屆，由墨西哥萊昂主辦，當地時間7月16日開幕。

花蓮縣共10名選手參加游泳、田徑及跆拳道3個項目，由縣府教育處代理處長翁書敏率隊。17日游泳及田徑競賽登場，游泳代表隊的國風國中蔡宜綸、鄭翔予、王羿云、田咫函，以及田徑代表隊的玉里國中周苡蓁、瑞穗國中蘇邵庭、陳昊及明義國小徐唯宸將陸續出賽爭取佳績。

縣府表示，花蓮縣近幾年來分別於2020年舉辦全民運、2022年舉辦全國中等學校運動會，多個運動場館全面翻修，符合國際標準。

為提高花蓮在國際上的能見度，也讓選手有更多國際賽事經驗，縣府去年在韓國大邱向ICG遞交2026年申辦意向，ICG執行委員今年3月曾到花蓮考察3天，實地訪視各運動場館，表達高度肯定，昨天委員會議全體通過，確定2026年ICG將在花蓮舉辦。

這是台灣城市第3度爭取到ICG主辦權，過去在台北、新北市都曾主辦。花蓮縣府已規畫在縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中等8個比賽場館，將舉辦田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭以及3對3籃球等項目，選手村預計設置在東華大學。

縣府表示，這幾天在墨西哥舉辦賽事期間，也將走訪各競賽場館，了解各組分工、動線規畫及場地布置等，作為2026年主辦的參考。

國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目。圖／花蓮縣政府提供
國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（右）帶領縣府團隊為花蓮爭取到2026國際少年運動會主辦權。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（右）帶領縣府團隊為花蓮爭取到2026國際少年運動會主辦權。圖／花蓮縣政府提供
國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目，圖為開幕式上，花蓮縣代表隊進場。圖／花蓮縣政府提供
國際少年運動會近日在墨西哥萊昂舉行，花蓮縣有10名選手參加田徑、游泳及跆拳道3個項目，圖為開幕式上，花蓮縣代表隊進場。圖／花蓮縣政府提供

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