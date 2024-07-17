高溫勸退遊客！基隆仁愛市場空調不涼「室內熱爆」 林沛祥邀官員會勘補助改善

基隆市公有仁愛市場2樓有不少美食攤位，但今夏酷暑，賣場高溫讓商家和消費者無福消受。立委林沛祥今邀經濟部官員現勘，爭取中央補助改善空調設備。經濟部次長連錦漳表示，會組工作小組研議補助方案。基隆市長謝國樑說，114年度也會編列經費，解決這項多年老問題。

仁愛市場空調設備無法充分發揮功能問題，曾在議會定期會中引發討論，要求市府解決問題，不要再讓攤商抱怨冷氣不冷，客人不來，生意受影響。民進黨市議員鄭文婷昨天中午還到仁愛市場，實測2樓溫度達32.2℃，這樣的用餐環境，讓市民太辛苦了。

林沛祥今邀連錦漳和商業發展署、能源署等官員到仁愛、博愛市場會勘，了解場冷氣不足原因及解決方案，謝國樑也到場，參與討論。連錦漳說，會勘後會成立工作小組，協助補助部分冷氣經費改善問題。

基隆市博愛仁愛市場管理委員會主委王泓四說，歡迎政治人物關心攤商生計，但不是事實的內容，不要亂放話。市場空調系統建置30幾年，有問題難免，希望政府協助改善，政治人物無謂的批評，對攤商完全沒有幫助。

林沛祥表示，仁愛市場有200個攤位，夏季沒有足夠的冷氣，對商家、民眾和遊客都感到不便。先前他實地勘查時，冷氣和電風扇全開，室溫仍達37℃。今天邀請經濟部等官員現場勘，就是希望中央真正了解口問題嚴重性，協助更新空調系統。

林沛祥認為，改善仁愛市場2樓美食街空調，不應該找攤商分攤經費。連錦漳表示，政府出資協助改善空調設備，有助攤商節省電費，攤商提撥節省的電費分攤建置費用也是合理的，細節可再討論。

仁愛市場空調設備更新，估計經費高達5600萬元，林沛祥爭取中央補助四成。連錦漳說，依照現行作法，各縣市相關建設最高補助三成，或者是調整執行方案，降低費用後今年先做，明年續籌經費補助後續工程。