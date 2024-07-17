花蓮南區乾旱2期稻作缺水 農水署協調依序供灌

近期天氣晴朗高溫，花蓮南區1個多月沒下雨，面臨嚴重乾旱，2期稻作開始整地插秧，農民望天興嘆，擔憂不已；農田水利署花蓮管理處與地方協調，初步依地區順序供水。

花蓮最南端的富里鄉目前水情相當吃緊，又逢2期稻作整地插秧期間，農民苦不堪言，鄉公所與農業部農田水利署花蓮管理處召開「富里地區影響供灌範圍說明會」，共商對策。

農業部農田水利署花蓮管理處長張麒瑋今天告訴中央社記者，目前南區的富里鄉、玉里鎮出現灌溉供水不足現象，第一階段希望農民依上下游順序打田、插秧，目前秋林圳、竹田圳、富里圳、永豐圳及縣堺圳等雖都有供水吃緊的狀況，但水源不同，勉強可調配給水。

張麒瑋說，去年也曾發生乾旱情形，後來颱風解圍，今年則是希望下週颱風也能帶來降雨；如果旱象持續，則將進入第二階段因應，由公所申報2期稻作休耕，或是改種抗旱作物。

鄉長江東成表示，富里鄉境內目前缺水率平均已達70%以上，農田水利署富里工作站盤點可供灌溉的水源供農耕用水，盼能協助抗旱因應準備，以維農作生產，避免旱災情形造成損失擴大，在災害尚未發生之前多一分準備，少一分損失。

富里鄉黃姓民宿業者感嘆，想不到住在水田圍繞的花蓮，還是遇上缺水的問題，目前的水況已經嚴峻到沒有辦法接待住宿客人，因為水量不夠洗澡和洗被套。

壽豐鄉同樣面臨灌溉缺水窘境，莊姓、吳姓等10多名農民表示，農田始終等不到足夠的水量，只能看著新種的瓜苗等作物逐漸乾枯，欲哭無淚。

張麒瑋說明，種植蔬菜、水果等的用水量不像稻作需求那麼大，壽豐一帶水源因受木瓜溪堰塞湖未處理完畢，河川水量不足影響，經農田水利署調配後仍可供水，可能不像以往那麼充足便利，希望農民共體時艱。

民進黨籍縣議員胡仁順也關心農民用水情形，他表示，花蓮主要降雨時段為冬季前後與颱風季，但縣內沒有水庫無法儲存用水，且極端氣候日趨明顯，面臨平均5年一次乾旱、遇暴雨即水源混濁、無法供水等問題。

胡仁順指出，花蓮的灌溉面積廣大，確實需要更多取水方案，讓灌溉、養殖等用水更加穩定，壽豐鄉還有黃金蜆養殖業者需要流動的水源問題，因此，建議農水署與縣府合作開發伏流水，解決水資源問題迫在眉睫。