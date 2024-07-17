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港邊起飛...星宇航空助基市府打造機艙風情候車亭 入夜後更有情調

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。圖／基市府提供
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。圖／基市府提供

基隆市政府與星宇航空合作，改造市公車的火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。市長謝國樑說，想藉引進企業認養候車亭來認識基隆潛力，未來更希望落地投資，為基隆創造更多產值跟就業機會。

基市府今天舉辦公私合作改造的南站候車亭啟用儀式，認為全新的候車空間，可以讓民眾乘車環境更舒適，市容別有一番風情，星宇也展現參與社會公益熱情，打造民眾、市府和企業三贏局面。

基隆市已有5座公車候車亭由企業認養，分別為和泰汽車認養城隍廟前候車亭，元大銀行認養義一路基隆分行前候車亭，中華電信認養海大濱海校門對面候車亭，台灣農畜產公司認養和平橋頭站牌，打造「熱狗舖」候車亭，以及今天啟用的南站候車亭。

謝國樑和基隆市議長童子瑋等人出席啟用儀式，先觀看星宇航空打造機艙造型候車亭影片，再聽站體設計師李凱莉說明設計理念，指今年5月開始施工，不僅注重美觀度，更關注材料的耐用性與環保性，再為候車亭揭幕正式啟用。

謝國樑致詞時說，美麗的候車亭都是美麗的副市長邱佩琳負責，這座候車亭邱花了很多的心思和努力，他要說一聲「辛苦了」，並邀請現場人士為邱鼓掌，和他一起表達謝意。

謝國樑也感謝星宇航空到基隆做這麼好的候車亭，市府希望與企業公私協力改造候車亭，讓更多大型企業認識基隆及未來潛力，更希望日後邀請企業能夠來基隆發展及投資，創造更多的產值跟就業機會。

童子瑋表示，市政一棒接一棒，前市長張通榮推動車站都市更新計畫，前市長林右昌打通忠一路，拆除原火車站前的天橋。謝上任後，在南站設立街舞廣場，並努力完成轉運站建設。

童子瑋認為，火車站一帶是「國門」，也是外地民眾來基隆下火車或客運看到的第一張「名片」，基隆的特色就是顯現在這裡。謝市府跟企業共好，讓星宇航空有機會認養候車亭，引進企業資源及創意挹注基隆，希望未來市政建設能有更多的創意跟創新。

這座全新風情的候車亭頗獲好評，有人戲稱是偽出國的打卡點。鄒姓女子說，候車高很漂亮，更重要的是長條椅加寬，坐起來更舒適。也有人說，如果能夠加裝電風扇就更完美了。

基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭今天啟用，站體設計師李凱莉（左一）說明設計理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭今天啟用，站體設計師李凱莉（左一）說明設計理念。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，打造民眾、市府和企業三贏局面。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，打造民眾、市府和企業三贏局面。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。圖／基市府提供
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。圖／基市府提供

基隆 星宇 火車站 童子瑋 謝國樑

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