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乾旱少雨灌區外農田乾涸 花蓮縣議員建議開發伏流水

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
近日少雨，花蓮縣壽豐鄉志學圳水量不足，農民大嘆沒水可用，農田乾渴。圖／胡仁順服務處提供
近日少雨，花蓮縣壽豐鄉志學圳水量不足，農民大嘆沒水可用，農田乾渴。圖／胡仁順服務處提供

近日持續高溫少雨，花蓮縣壽豐鄉志學圳水量不足，引發農民搶水。縣議員胡仁順勘查發現灌區外農田乾涸一片，建議水利單位開發伏流水，穩定灌溉與養殖供水；農田水利署花蓮管理處表示，近日會重新整理近水口，分配供灌二期作，開發伏流水可以研議。

胡仁順到志學圳與灌區外農地了解供水狀況，聽取農民心聲。莊姓農民表示，過去水利會時代灌區外農民可以自己鑿井或挖引水道來灌溉，但水利會升格為農水署後，就被禁止。近來少雨，志學圳淤積水量不足，水門開啟時間又不固定，農田等不到足夠的灌溉水，讓農民欲哭無淚。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，志學圳水源來自木瓜溪，公路局正施工改建木瓜溪橋，多少會影響引流，加上這幾年推廣有機，不少青農返鄉種植，當地復耕面積增加，志學圳又是這幾年才納入灌區，供灌管線還不到位，在近日少雨下，更凸顯灌溉水源不足，確實出現農民搶水的狀況。

胡仁順表示，花蓮主要在冬季前後、颱風季節下雨，這幾年極端天氣影響愈來愈明顯，又沒有水庫可以蓄水，確實需要更多取水方案。

他認為，伏流水是良好的供水水源，水質潔淨、水源穩定不容易受氣候影響、建築工法對生態影響較小；全台已有6處伏水流工程正進行中，以花東大面積農田，壽豐鄉還有黃金蜆等重要養殖區也需要流動水源，更需要取用伏流水，建議農水署和縣府合作盡早啟動相關工程，穩定灌溉與養殖用水。

農水署花蓮管理處長張麒偉說，志學圳灌區的一期稻作已經順利收割，二期作即將插秧，近日就會重新整理進水口，按照供灌計畫分配下去，目前看來灌溉用水沒問題，至於議員建議取用伏流水，也是可以考量的作法。

近日少雨，花蓮縣壽豐鄉志學圳水量不足，灌區外農田乾涸。圖／胡仁順服務處提供
近日少雨，花蓮縣壽豐鄉志學圳水量不足，灌區外農田乾涸。圖／胡仁順服務處提供
花蓮縣議員胡仁順（左）昨到志學圳了解供水狀況，聽取農民心聲。圖／胡仁順服務處提供
花蓮縣議員胡仁順（左）昨到志學圳了解供水狀況，聽取農民心聲。圖／胡仁順服務處提供

花蓮 議員 農民

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