太魯閣馬拉松停辦 待中橫公路安全後復辦

403強震重創台8線中橫公路東段，沿線多處大小坍方，搶通後採管制通行。路跑盛事太魯閣馬拉松確定今年停辦，主辦單位表示，未來會視修復狀況、確定安全後，再規劃復辦。

太魯閣峽谷馬拉松是國際知名賽事，以跑在國家公園境內為最大亮點，每年吸引超過1萬3000人參與，因報名人數多，還須抽籤取得資格。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會執行長張志強今天接受中央社記者採訪指出，原本規劃今年調整路線，從太魯閣口往西起跑，全賽道都在台8線上，全馬折返點設在西寶地區，更具挑戰性，不過碰到地震重創，一切歸零。

403強震重創中橫公路，其中以東段天祥至閣口（110K~184K）最嚴重，多為上邊坡崩塌、坍方及大規模落石，4月8日搶通後，邊坡仍不穩定，餘震及午後降雨容易有落石或坍方，現階段仍採管制放行。

根據公路局災修期程，6處邊坡災點預計今年底完成邊坡保護工程，後續還有寧安橋以西坡面保護工程、新建九曲洞至靳珩段4處明隧道，預計民國115年全數完工。

張志強說，會持續關注公路搶修進度，馬拉松賽事能否恢復，會與太魯閣國家公園管理處、公路局東區養護工程分局太魯閣工務段持續討論。

張志強說，如果修復進度順利，當然希望明年可以恢復部分賽事，震後花蓮觀光慘淡，希望透過運動觀光振興，不過一切仍以賽道安全為首要考量。

今年浪花半程馬拉松推出太魯閣馬拉松免抽籤資格的早鳥禮，張志強說，因賽事停辦，將保留至下一屆復辦後啟用，等待太魯閣修復期間，跑友可以參加每年3月初在台11線舉辦的浪花馬，感受跑在沙灘上的體驗。