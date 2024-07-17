快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請中央徵收吧！宜蘭五十二甲國家濕地擬畫「其他分區」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭五十二甲濕地的保育利用計畫尚未審議定案，縣政府最近第四次向中央提送保育利用計畫書，全部做為「其他分區」。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五十二甲濕地的保育利用計畫尚未審議定案，縣政府最近第四次向中央提送保育利用計畫書，全部做為「其他分區」。記者陳敬丰／攝影

宜蘭五十二甲被內政部指定為國家級濕地，全區297公頃有高達91%是私有地，地主抗議陳情不斷，以致「保育利用計畫書」歷經多年未完成審議公告。據了解，中央與地方政府針對保育利用，初步達成畫為「其他分區」共識，縣府表示，若要畫核心區、復育區，建請中央徵收或租用。

2001年前後，中央倡議補助濕地保育時，五十二甲就被提報為國家級濕地，盼爭取補助經費；直到2015年2月濕地保育法公告施行，內政部在未經召開公聽會情況下，直接把五十二甲指定為國家級濕地，法令框架限縮地主權益，引發反彈，以致接下來在擬訂保育利用計畫書時，爭議不斷。

面積297公頃涉及3鄉鎮行政區，9成以上是私地。五十二甲權益促進會長邱錫奎表示，政府要指定畫為國家級重要濕地，過程完全沒告知，也沒有召開公聽會，如今造成土地難貸款、買賣無人問津，中央違法違憲，侵害人民權益，地主氣到想申請「釋憲」。

宜蘭縣政府接受中央委託代辦「保育利用計畫書」劃設細部分區，做為將來保育利用的依據。縣府前後向中央提報3次保育利用計畫，雙方看法不同，退回重修。引起監察委員關切不解「五十二甲依法指定濕地快10年，為何保育利用計畫書還未定案？」日前到宜蘭調查了解。

縣政府最近第四次向中央提送保育利用計畫書，全部做為「其他分區」，沒有核心保育區、生態復育區等，其他分區裡的滯洪池可以做棲地維護及水生作物，農業區維持現有使用，並希望中央直接下鄉召開說明會。

據了解，內政部與縣政府對於保育利用計畫的「其他分區」，初步已有共識，縣府建議核定保育利用計畫書後的1、2年內進行檢討，若有必要畫設核心保育區、生態復育區，請中央辦理徵收或租用。

初估如果徵收五十二甲大小成興池48公頃做為核心區，約需13.5億元；如果租用，每年約400多萬元。地主代表邱錫奎說，施設棧道等公共服務設施，由中央做為國家級濕地公園不是很好嗎？

宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，地主建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，地主建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園。記者陳敬丰／攝影
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為小成興池。圖／李姓地主提供
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為小成興池。圖／李姓地主提供
宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，地主建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園。記者陳敬丰／攝影
宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，地主建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園。記者陳敬丰／攝影
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為大成興池。圖／李姓地主提供
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為大成興池。圖／李姓地主提供
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為大成興池。圖／李姓地主提供
地主認為，宜蘭五十二甲的真正濕地是大小成興池，建議內政部徵收或租用，做為國家級濕地公園，圖為大成興池。圖／李姓地主提供

內政部 復育 濕地公園

延伸閱讀

自然碳匯保育平台上架41案 13案已獲企業申請

新光保全與青出宜蘭農業運銷 合作推動永續農業

宜蘭推動分級醫療 基層診所接受轉診率逾20%超過雙北

ESG專案平台媒合企業碳匯與生物多樣性 10案洽談中

相關新聞

請中央徵收吧！宜蘭五十二甲國家濕地擬畫「其他分區」

宜蘭五十二甲被內政部指定為國家級濕地，全區297公頃有高達91%是私有地，地主抗議陳情不斷，以致「保育利用計畫書」歷經多...

地震後新城老街遊客大減 山海百貨暑期進駐花蓮將軍府快閃

0403地震造成太魯閣園區重創，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底才能局部陸續開放，最嚴重的砂卡礑、燕子口重建...

公車頻拋錨 謝國樑：明後年汰換123輛

基隆市公車狀況頻傳，公車處長楊華中昨轉任市府參議，綠營民代批，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車不是換處長。...

帆船擱淺驚魂 師生換船續航

宜蘭縣岳明國中小學生串聯全台濱海、離島學校，28天接力環島航行，前天帆船抵達彰化崙尾灣漁港時，適逢退潮「光腳號」帆船擱淺...

用餐悶熱高溫32度！基隆仁愛市場環境引民怨 經部明會勘改善空調計畫

基隆市仁愛市場是基隆人重要採買市場，2樓美食街也有很多特色店家，平時人潮多，但冷氣建置30多年，民眾反映悶熱，民進黨市議...

影／光六飛彈快艇停靠台東富岡港 民眾憂「是不是要打戰」…海軍曝原因

台東上午才出現海鋒機動飛彈車隊，下午富岡漁港就停靠2艘光華六號飛彈快艇，讓民眾直言「是不是要打戰了？」。海軍表示，演練濱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。