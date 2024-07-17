請中央徵收吧！宜蘭五十二甲國家濕地擬畫「其他分區」
宜蘭五十二甲被內政部指定為國家級濕地，全區297公頃有高達91%是私有地，地主抗議陳情不斷，以致「保育利用計畫書」歷經多年未完成審議公告。據了解，中央與地方政府針對保育利用，初步達成畫為「其他分區」共識，縣府表示，若要畫核心區、復育區，建請中央徵收或租用。
2001年前後，中央倡議補助濕地保育時，五十二甲就被提報為國家級濕地，盼爭取補助經費；直到2015年2月濕地保育法公告施行，內政部在未經召開公聽會情況下，直接把五十二甲指定為國家級濕地，法令框架限縮地主權益，引發反彈，以致接下來在擬訂保育利用計畫書時，爭議不斷。
面積297公頃涉及3鄉鎮行政區，9成以上是私地。五十二甲權益促進會長邱錫奎表示，政府要指定畫為國家級重要濕地，過程完全沒告知，也沒有召開公聽會，如今造成土地難貸款、買賣無人問津，中央違法違憲，侵害人民權益，地主氣到想申請「釋憲」。
宜蘭縣政府接受中央委託代辦「保育利用計畫書」劃設細部分區，做為將來保育利用的依據。縣府前後向中央提報3次保育利用計畫，雙方看法不同，退回重修。引起監察委員關切不解「五十二甲依法指定濕地快10年，為何保育利用計畫書還未定案？」日前到宜蘭調查了解。
縣政府最近第四次向中央提送保育利用計畫書，全部做為「其他分區」，沒有核心保育區、生態復育區等，其他分區裡的滯洪池可以做棲地維護及水生作物，農業區維持現有使用，並希望中央直接下鄉召開說明會。
據了解，內政部與縣政府對於保育利用計畫的「其他分區」，初步已有共識，縣府建議核定保育利用計畫書後的1、2年內進行檢討，若有必要畫設核心保育區、生態復育區，請中央辦理徵收或租用。
初估如果徵收五十二甲大小成興池48公頃做為核心區，約需13.5億元；如果租用，每年約400多萬元。地主代表邱錫奎說，施設棧道等公共服務設施，由中央做為國家級濕地公園不是很好嗎？
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