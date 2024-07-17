快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震後新城老街遊客大減 山海百貨暑期進駐花蓮將軍府快閃

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
因應地震後新城老街遊客大減，「山海百貨」快閃進駐市區的將軍府，打造質感伴手禮選物店。圖／山海百貨提供
因應地震後新城老街遊客大減，「山海百貨」快閃進駐市區的將軍府，打造質感伴手禮選物店。圖／山海百貨提供

0403地震造成太魯閣園區重創，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底才能局部陸續開放，最嚴重的砂卡礑、燕子口重建期長達7年。太魯閣山腳下的新城老街遊客大減，在地山海百貨決定走出去，暑假進駐花蓮市將軍府短期快閃3個月，精選花蓮特色商品，讓更多人看見。

新城老街這幾年在地方創生工作者的努力下，成為極具人文特色的景點。山海百貨原址是閒置的台電辦公廳舍，經在地團隊向國發會、文化部爭取經費，結合選物、餐飲、策展和音樂，讓老建物升級，一樓是餐飲空間，二樓是選品及策展空間，陳列15項符合永續、友善環境理念的在地品牌物產，地震前一個月開張試營運，頗受好評，但地震後，老街人潮瞬間消失。

「山海百貨」主理人林韋騰說，試營運期間還不錯，尤其周末人潮蠻多，但地震過後差很多，每天只有1、2組客人經過。他們發現，地震後少有人開車來，坐火車的遊客都跳過新城站，在花蓮站下車，決定人不來就走出去，和同樣是新景點的將軍府合作。

林韋騰說，將軍府更偏向年輕族群，快閃店延續本店「山」與「海」的主題分類，精選在地13個鄉鎮的22個選品品牌，還有將軍府限定的商品組合，預計先短期快閃進駐3個月，一直到9月底。快閃期間也會不定期辦理職人講座、選物市集等，期待讓更多人認識山海百貨，更願意回到新城老街。

花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，以花蓮山海元素為理念，提供餐飲、選物、展覽空間，地震前一個月開張，原本試營運狀況不錯，但地震造成遊客大減。本報資料照片
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，以花蓮山海元素為理念，提供餐飲、選物、展覽空間，地震前一個月開張，原本試營運狀況不錯，但地震造成遊客大減。本報資料照片
因應地震後新城老街遊客大減，「山海百貨」快閃進駐市區的將軍府，打造質感伴手禮選物店。圖／山海百貨提供
因應地震後新城老街遊客大減，「山海百貨」快閃進駐市區的將軍府，打造質感伴手禮選物店。圖／山海百貨提供

地震 快閃 老街

延伸閱讀

0403花蓮地震位移？震央移至海陸交界 深度加深7公里

花蓮0403震央位移？ 氣象署：更新統計定位調整

大同小異？夜市恐淪老街「都長一樣」 夜市工會：求同存異、打團體戰

0403災後重建、花東快剩主決議 傅崐萁自稱：寫下歷史

相關新聞

地震後新城老街遊客大減 山海百貨暑期進駐花蓮將軍府快閃

0403地震造成太魯閣園區重創，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底才能局部陸續開放，最嚴重的砂卡礑、燕子口重建...

公車頻拋錨 謝國樑：明後年汰換123輛

基隆市公車狀況頻傳，公車處長楊華中昨轉任市府參議，綠營民代批，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車不是換處長。...

帆船擱淺驚魂 師生換船續航

宜蘭縣岳明國中小學生串聯全台濱海、離島學校，28天接力環島航行，前天帆船抵達彰化崙尾灣漁港時，適逢退潮「光腳號」帆船擱淺...

用餐悶熱高溫32度！基隆仁愛市場環境引民怨 經部明會勘改善空調計畫

基隆市仁愛市場是基隆人重要採買市場，2樓美食街也有很多特色店家，平時人潮多，但冷氣建置30多年，民眾反映悶熱，民進黨市議...

影／光六飛彈快艇停靠台東富岡港 民眾憂「是不是要打戰」…海軍曝原因

台東上午才出現海鋒機動飛彈車隊，下午富岡漁港就停靠2艘光華六號飛彈快艇，讓民眾直言「是不是要打戰了？」。海軍表示，演練濱...

公車狀況頻傳挨批「換車不是換處長」 謝國樑：明後2年123輛全換新

基隆市公車狀況頻傳，公車處長楊華中今天轉任市府參議，民進黨市議員許睿慈說，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。