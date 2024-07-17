地震後新城老街遊客大減 山海百貨暑期進駐花蓮將軍府快閃

0403地震造成太魯閣園區重創，受災最輕微的布洛灣、九曲洞、天祥等遊憩區年底才能局部陸續開放，最嚴重的砂卡礑、燕子口重建期長達7年。太魯閣山腳下的新城老街遊客大減，在地山海百貨決定走出去，暑假進駐花蓮市將軍府短期快閃3個月，精選花蓮特色商品，讓更多人看見。

新城老街這幾年在地方創生工作者的努力下，成為極具人文特色的景點。山海百貨原址是閒置的台電辦公廳舍，經在地團隊向國發會、文化部爭取經費，結合選物、餐飲、策展和音樂，讓老建物升級，一樓是餐飲空間，二樓是選品及策展空間，陳列15項符合永續、友善環境理念的在地品牌物產，地震前一個月開張試營運，頗受好評，但地震後，老街人潮瞬間消失。

「山海百貨」主理人林韋騰說，試營運期間還不錯，尤其周末人潮蠻多，但地震過後差很多，每天只有1、2組客人經過。他們發現，地震後少有人開車來，坐火車的遊客都跳過新城站，在花蓮站下車，決定人不來就走出去，和同樣是新景點的將軍府合作。