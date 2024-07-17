公車頻拋錨 謝國樑：明後年汰換123輛

基隆市公車狀況頻傳，公車處長楊華中昨轉任市府參議，綠營民代批，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車不是換處長。市長謝國樑說，明後年將汰換123輛老舊公車改為電動及低底盤公車，是公車營運上重大改革。

謝國樑昨在市政會議後說明公車汰舊換新計畫，表示會與各黨派議員溝通，明後年將逾百輛大型公車更換成電動及低底盤公車，是公車營運上重大計畫。謝表示，他就任市長時，很多公車車齡超過12年，運轉不順利之處，會努力改進、補強。

基隆市公車處長楊華中昨轉任市府參議，懸缺由產業發展處副處長鄭永陽接任。民進黨市議員許睿慈說，市公車1個月以來路邊拋錨事件達24次，幾乎是1天壞1輛，議員要求市府更換公車，謝國樑卻採取推卸責任行動，要解決問題應該是換公車而不是換處長。

許睿慈表示，基隆市公車車齡逾10年有75輛，占全市公車46%，2014年至2022年共採購17輛中古車，2023年起大量採購中古公車50輛，近2年未見編列採購新公車的預算。採購電動公車需地方自籌經費，全市汰換電動公車的過渡期，也應編列預算採購新車，逐步改善車齡問題。

市府表示，公車老舊問題存在已久，前市長林右昌時代開始採購堪用二手公車來降低車齡，謝國樑上任後，加速電動公車的採購，預計2年內更換123輛嶄新的低底盤電動公車。