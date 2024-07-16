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用餐悶熱高溫32度！基隆仁愛市場環境引民怨 經部明會勘改善空調計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨市議員鄭文婷今天中午實測，2樓美食街溫度從30.7度，一路上升到32.2度，直呼用餐環境讓市民太辛苦。圖／鄭文婷提供
民進黨市議員鄭文婷今天中午實測，2樓美食街溫度從30.7度，一路上升到32.2度，直呼用餐環境讓市民太辛苦。圖／鄭文婷提供

基隆市仁愛市場是基隆人重要採買市場，2樓美食街也有很多特色店家，平時人潮多，但冷氣建置30多年，民眾反映悶熱，民進黨市議員鄭文婷今天中午實測，2樓美食街溫度從30.7度，一路上升到32.2度，直呼用餐環境讓市民太辛苦。立委林沛祥已向經濟部爭取改善計畫，明天找來經濟部次長及市長謝國樑會勘，提出建置空調系統補助計畫，徹底解決。

鄭文婷說，目前高溫難耐，仁愛市場的空調冷氣始終無法抵擋這股熱潮，她最近就接到許多攤商反映冷氣不冷，客人不來用餐，生意大受影響。

鄭文婷今天中午用餐時間到仁愛市場，實地以溫度計測量，發現仁愛市場2樓美食街的溫度從30.7度，一路上升到32.2度，直呼這樣的用餐環境實在是讓市民朋友太辛苦了，樣的情況遲遲未獲改善，十分荒謬。

博愛仁愛市場管理委員會主委王泓四表示，仁愛市場的冷氣已經建置30幾年，謝市長從上任以來，尤其在今年初從3月不斷地和立委林沛祥，找經濟部溝通經費的補助和建置的方式，希望讓攤商有一個好的工作環境維持生計。

王泓四並指出，委員會非常歡迎全市所有的政治人物關心博愛仁愛市場攤商的生計和工作環境，但是不歡迎有些政治人物用仁愛市場的冷氣，對其他政治人物做攻擊。

林沛祥明天上午針對仁愛市場空調現況辦會勘，預計經濟部次長、謝國樑及能源技術專家都會到場，會提出建置空調系統補助計畫，徹底解決空調問題。

冷氣 基隆 謝國樑 高溫

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