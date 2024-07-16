台東藝術節12檔節目 7月17日開賣票券早鳥享8折優惠

2024台東藝術節，從8月至11月策劃12檔節目共21場次，票券明天中午12時開賣，早鳥8折優惠至8月4日。台東縣長饒慶鈴邀請台東縣內家庭親子踴躍參與。

台東縣政府今天下午於台東表演藝術創生基地（台東縣議會舊址）舉行2024年台東藝術節記者會，邀請李若菱、林承詒、蒂摩爾古薪舞集「bulabulay mun?」等演出，以及布拉瑞揚老師說明表演舞碼。

饒慶鈴在記者會中表示，表演藝術不僅是傳達意念的媒介，也是開啟記憶的鑰匙，今年台東藝術節以「記憶之鑰」為題，包含戲劇、音樂、舞蹈、馬戲和親子等不同類型的節目。

除了在台東藝文中心演藝廳演出之外，今年更增加兩個中小型演出場地，分別是「均一明門藝文中心」及「台東表演藝術創生基地」，策展內容相較以往更多元，讓觀眾有機會看到實驗性強、互動性高的作品，拉近與藝術家的距離。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，台東藝術節結合文化部相關計畫與政策推出學生優惠方案，讓縣內各國民中小學和高級中等學校學生有機會免費參與，以及針對16至22歲青年劃定專屬的青年席位，落實青年文化公民權，提升年輕族群對表演藝術的參與度。

文化處表示，從8月至11月策劃12檔節目共21場次，宛如記憶的入口，帶領觀者共感共振。節目票券明（17）日中午12時開賣，8月4日前購票享8折優惠（最低票價除外），可於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、東藝文中心售票亭、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店購票。

文化處表示，9月14日規劃「輕鬆自在場」，觀眾可依身體狀況離席入場或發出聲響，現場也提供易讀版本節目冊，讓不同年齡及身心狀態的族群可自在觀賞演出。這是花東地區首場「輕鬆自在場」，饒慶鈴特別感謝「新加坡國立大學商學院台灣校友會」和「台東縣智障者家長協會」的支持。