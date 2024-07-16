影／光六飛彈快艇停靠台東富岡港 民眾憂「是不是要打戰」…海軍曝原因

台東上午才出現海鋒機動飛彈車隊，下午富岡漁港就停靠2艘光華六號飛彈快艇，讓民眾直言「是不是要打戰了？」。海軍表示，演練濱海戰術和部署能力，民眾勿過度臆測恐慌。

海軍表示，配合漢光40號演習，明天起部分兵力將在台東進行濱海戰術和部署的驗證，而這項驗證會由海鋒大隊和艦隊來執行任務操演，藉此提升東部海域相關濱海作戰和防禦能力。

隸屬海軍海蛟五中隊編號70與63的2艘飛彈快艇，下午從台東外海駛入富岡漁港內，並停靠碼頭，由於難得有海軍較大型艦艇停靠富岡港，立刻吸引民眾目光，就連漁民和釣客也被吸引。

「第一次看到軍艦進港。」王姓釣客說，帥歸帥，但不希望真的發生戰爭。另鄭姓市民說，中午新聞才報台東有飛彈車，現在又看到飛彈艦艇，感覺是不是要打戰了，兩岸軍事活動頻繁很擔心。

由於海鋒及海蛟中隊都是具備機動性強的飛彈武器單位，因此，這次同時現蹤台東，軍事專家表示，飛彈快艇與岸基飛彈角色相同，都是接受岸上觀通系統提供目標資訊，遏止敵艦靠我近海。