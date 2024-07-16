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公車狀況頻傳挨批「換車不是換處長」 謝國樑：明後2年123輛全換新

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆老舊公車狀況頻傳，市長謝國樑今天宣示，明後2年換新123輛電動及低底盤。記者游明煌／攝影
基隆老舊公車狀況頻傳，市長謝國樑今天宣示，明後2年換新123輛電動及低底盤。記者游明煌／攝影

基隆公車狀況頻傳，公車處長楊華中今天轉任市府參議，民進黨市議員許睿慈說，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，是要換公車不是換處長。市長謝國樑今天說，明後兩年將換掉123輛老舊公車為電動及低底盤公車，這是公車營運上的重大改革。

謝國樑今天上午市政會議後說明公車汰舊換新計畫，表示將會與各黨派議員溝通，在明後兩年將逾100輛大型公車，更換成電動及低底盤公車，這是公車營運上的重大計畫。

謝國樑表示，他就任1年半以來，接手時，很多公車車尊都已超過12年，這段期間運轉不順利的地方，會努力繼續加強。市府向前任和現任交通部長爭取，將在明後年就會汰換掉所有老舊公車，這才是市府要讓大家知道的重要政策。

基隆市公車處長楊華中今天轉任市府參議，由產業發展處副處長鄭永陽接任公車處長。

民進黨市議員許睿慈說，市公車1個月以來路邊拋錨高達24次，幾乎是1天壞1輛，議員要求市府更換公車，謝國樑卻採取推卸責任的行動，將公車處長換掉，是要換公車不是換處長。

許睿慈表示，基隆市公車車齡逾10年以上車輛計75輛，占全市公車46%，103年至111年，共採購17輛中古車，然而112年起卻大量採購中古公車50輛，近兩年未見任何新公車之預算編列。採購電動公車也需地方自籌經費，全市汰換電動公車之過渡期，也應編列預算採購新公車或新電動公車，來改善基隆市老齡老舊公車問題。

市府表示，公車老舊問題長期存在，前市長林右昌時代已開始採購堪用二手公車來降低車齡，謝國樑上任後，加速電動公車的採購，預計在2年內更換123輛嶄新的低底盤電動公車。

民進黨市議員許睿慈說，議員要求市府更換公車，謝國樑卻採取推卸責任的行動，將公車處長換掉，是要換公車不是換處長。圖／許睿慈提供
民進黨市議員許睿慈說，議員要求市府更換公車，謝國樑卻採取推卸責任的行動，將公車處長換掉，是要換公車不是換處長。圖／許睿慈提供

公車 基隆 謝國樑 電動

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