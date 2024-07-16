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玉里圓環飄異味地磚害的？ 鎮長：汙水聚積下水道引起

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣玉里鎮地標圓環鋪設環保材質地磚，於2年前0918地震後，人行道與排水系統毀損，近日在炎熱高溫下，有民眾抱怨異味傳出。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮地標圓環鋪設環保材質地磚，於2年前0918地震後，人行道與排水系統毀損，近日在炎熱高溫下，有民眾抱怨異味傳出。圖／玉里鎮公所提供

花蓮縣玉里鎮地標圓環鋪設環保材質地磚，於2年前0918地震後，人行道與排水系統毀損，近日在炎熱高溫下，有民眾抱怨異味傳出。鎮長龔文俊表示，圓環底下下水道在地震後就損壞，民生汙水聚積在圓環下才會有異味，已向國土署申請永續計畫經費約2000萬元改善。

有民眾在臉書社團「我愛玉里」貼文指出，聽聞有人反應圓環人行道上有異味，到現場發現空氣中真的有一股塑膠的味道，讓人感覺不舒服；有人認為是人行道鋪面材質PVDC（聚偏二氯乙烯）的問題，而量測地磚溫度竟然高達71度，質疑人行道鋪面有問題。

龔文俊表示，圓環周邊與地底是鎮內下水道，在0918地震後，認為下水道及排水溝應已損壞，除了有異味飄出外，路面與人行道甚至不時會下陷，鋪面也有3、40公分裂痕，損壞範圍包含圓環、圓環周邊道路、綠帶與人行道，面積共計約5000平方公尺。

龔文俊指出，鎮內下水道早期為配合路平政策，半數以上孔蓋已下地，至今已超過10年未有清淤及維修，因位處隱蔽，無法即時發現，因此未能納入之前的災後復建工程內辦理，造成後續例行檢查及清淤作業不便，預計透過本計畫改善。

鎮公所表示，永續計畫正在申請中，未來將修復受損的排水管道、排水設施與相關基礎設施，提升排水系統的抗震能力與長期穩定性，應對未來可能發生的地震與其他自然災害，也保障周邊居民、商業區的生活與經濟安全。

玉里鎮公所表示，圓環底下下水道在地震後就損壞，民生汙水聚積在圓環下才會有異味，已向國土署申請永續計畫經費約2000萬元改善。圖／玉里鎮公所提供
玉里鎮公所表示，圓環底下下水道在地震後就損壞，民生汙水聚積在圓環下才會有異味，已向國土署申請永續計畫經費約2000萬元改善。圖／玉里鎮公所提供

人行道 地震 永續

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