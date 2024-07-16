花蓮玉里圓環傳異味 公所：震後排水損壞將改善

花蓮玉里鎮圓環人行道近期民眾反映有異味，懷疑是鋪面材質問題，憂影響健康，鎮長龔文俊說，0918地震後下水道損壞，民生污水聚積圓環附近產生異味，已向中央提出計畫改善。

玉里圓環位於玉里鎮中央樞紐，在未建外環道路的年代，此處是玉里鎮上最熱鬧的地方，也為玉里鎮民的休憩場所之一，被稱為「玉里之心」、「玉里之眼」。

近期有鎮民反映，在圓環人行道一帶有一股塑膠味，讓人不舒服，懷疑是人行道鋪面材質PVDC（聚偏二氯乙烯）在日照高溫下產生異味，希望鎮公所重視。

龔文俊今天告訴中央社記者，圓環可說是玉里都心，公所非常重視，早在民國104年，當時他任鎮長時就進行整建。鋪面材質當時是經工程單位認可的環保材質，歷經近10年風吹日曬雨淋，加上地震影響，已毀損嚴重。

龔文俊說，2022年0918大地震造成鎮內許多基礎設施嚴重損害，橋墩及民宅受損，也包括步道、排水系統等，由於看不見的下水道及排水溝損壞，所以路面及人行道出現龜裂、下陷情形；加上污水淤積，自然產生異味。

龔文俊指出，玉里鎮圓環周邊為鎮內下水道重要系統之一，損壞範圍包括圓環、圓環周邊道路、綠帶與人行道，面積共約5000平方公尺。已向內政部國土管理署提出「玉里鎮圓環及周邊0918震災後排水系統修復工程」計畫，工程經費新台幣2000萬元，待核定後，將展開修復工程；路面改善部分，500萬元經費國土署已核准。

至於圓環鋪面將改成何材質？龔文俊說，等計畫案核可通過，再請設計師規劃設計。