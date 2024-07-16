台東暑假觀光有點冷 震後自救業者喊「台東安全」

台東暑假觀光人潮不如預期，業者自救喊「台東安全」，希望擺脫花蓮強震影響；業者表示，雖然中央與地方政府有補助，但「求人要先求己」。

經營電輔自行車觀光業者「阿度」最近廣邀業者加入「台東安全」活動，盼台東觀光走出0403花蓮地震影響。

「阿度」說，推「台東安全」主要原因是，花蓮地震對花蓮重創，但沒有災情的台東卻在觀光產業造成很大衝擊，追根究柢是遊客心理層面受影響；「花東是一體」，所以花蓮受傷了，台東就跟著受傷，推「台東安全」活動就是要告訴遊客，花蓮強震但台東「是沒問題的、是安全的」，希望多一點勇氣到台東來玩。

他說，業者要集體行動，凝聚力量，雖然中央及地方政府都推出補助與挽救觀光產業作為，但「求人要先求己」，中央與地方預算都是治標，最重要是業者要有信心「一起來拚」。

例如，業者自己打卡上傳，告訴遊客台東安全，或請客人幫忙打卡上傳告訴親友台東沒問題，阿度表示，他目前先號召500業者一起拚觀光，後續希望這效應能擴大。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者電訪表示，即日起至8月19日在台東縣鹿野鄉永安村高台大草原熱氣球活動場地，每天上午5時30分至7時30分與下午5時至6時30分，在天氣許可情況下，將有熱氣球造型球展演及繫留體驗活動。

下一場曙光光雕音樂會將在22日於成功鎮三仙台舉辦；另外，台東市區場的光雕音樂會則在8月12日於國際地標進行，國際地標場將有熱氣球光雕秀搭配煙火展演，精采程度不容錯過。