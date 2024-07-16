南迴唯一學校泳池暑假關閉 家長：孩子冒險海邊玩水

台東南迴學生暑假無泳池可用，家長抱怨唯一大武國小泳池未對外開放，孩子只能冒險去海邊玩水，有家長說：可能學校怕出事不開放。學校表示，今年暑期營隊未排定水上活動，救生員放假。

校長金忠勇說，因泳池救生員、教練都為東大師生，暑假期間放假休息，加上今年暑期營隊課程也未排定水上活動，所以泳池未能對外開放使用，學生或家長可以前往有合格救生員的泳池場所。

這幾周台東地區高溫吹焚風，放暑假孩子想找泳池玩水消暑，但南迴唯一的泳池卻大門深鎖，孩子只能就近到海邊及溪邊玩水，有家長最後跑去海邊抓人，同時抱怨學校不該在暑假將泳池關閉。

「暑假沒開放泳池沒道理。」張姓家長說，當初蓋泳池的用意就是給孩子暑假有玩水和學游泳的地方，有好幾天孩子和同學偷跑去海邊，學校泳池是很安全的地方，現在都沒開放，孩子只能冒險。

另有家長則表示，其實大武國小已經好幾個暑假都沒對外開放，可能擔心出事不願擔這責任，而原本鄰近大溪國小教育處輔助設置簡易泳池，學校也反映2次，到現在都沒下文，師生也無奈。

據了解，過去南迴國中小學沒有一座游泳池，縣府編列預算選定大武國小興建全縣最小的游泳池，長15公尺、寬5公尺的教學泳池，開學期間除大武國小本身，也是鄰近國中及小學教學使用場地。

教育處表示，每年皆編列經費補助各校進行游泳與自救能力教學，補助項目包含交通、教練、場地及保險等費用，沒有泳池的學校可以安排學生到鄰近有泳池學校或市區的縣立泳池舉行水上活動。