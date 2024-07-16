台東逾千輛霸王車仍趴趴走 欠繳違規金最高逾30萬元

公路局台東監理站清查，台東至少有1400輛被註銷牌照的車輛仍違規上路，其中有1輛欠繳違規金額逾30萬元，監理站與台東縣政府、警察單位近日強力取締。

公路局高雄區監理所台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，台東地區近期發現許多車輛已被監理單位註銷牌照卻依然違規上路，台東監理站與台東縣政府交通及觀光發展處、台東縣警察局跨機關合作，加強取締這些既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」。

洪美芳表示，根據統計，台東地區108年至112年大約有3200輛的註銷車輛尚未繳回牌照，其中至少有1400輛左右還在違法使用，為遏止欠繳高額違規、稅費「霸王車」違規上路，台東監理站跨機關擴大稽查範圍，增加路邊停車取締。

監理站與台東縣警察局交通隊近期加強稽查註銷牌照車輛，已拖吊、收繳多輛註銷車牌，其中一輛欠繳違規金額竟高達近新台幣22萬元，汽燃費及牌照稅約8萬4千元未繳，欠繳金額總計逾30萬元。

洪美芳表示，車輛遭註銷牌照以車輛逾期檢驗為大宗約佔95%，公路監理機關皆於車輛定檢日前以多元方式，包含簡訊及明信片等方式通知車主按期前往檢驗，若逾期未檢驗，後續開立違反道路交通管理處罰條例第17條通知單時，亦應併同以簡訊通知車主。

另於註銷號牌前1個月，再以簡訊通知車主盡速前往檢驗，透過多元多次通知車主儘速辦理檢驗，以降低車輛逾檢而遭註銷牌照情形，如果真的註銷牌照，必須6個月後才能重新驗車領牌，請務必車主留意愛車驗車日期。

台東監理站表示，為加強註銷牌照收繳，已結合台東縣政府交觀處與警察單位，建立註銷號牌即時通報取締機制，於停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛。

監理站表示，將持續以多元管道追繳註銷牌照，呼籲若車輛牌照遭註銷亦應儘速將號牌繳回裁決機關或公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，勿心存僥倖，以免受罰。