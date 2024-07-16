花蓮中央路3單位管轄 議員促升級統一管理

中央路是連接花蓮市、吉安鄉的南北向要道，在道路分級上卻是鄉道，分別有3個單位管理，常發生號誌、標線與柏油路等硬體設施不一致問題。縣議會建議縣府，將道路提升至縣道，以利統一管理。建設處回應，每年提供公所管養補助經費，道路升級恐影響公所維管預算，將加強協調溝通。

中央路雙向有4車道，路寬約30米，地方稱為「30米路」，串連花蓮市、吉安鄉及台9線、台9丙線等南北向市區道路，總長約8.4公里，尖峰時段車流量大。道路分級現為鄉道，管理權責為縣府建設處、花蓮市公所與吉安鄉公所，道路行車管制號誌、人行道與標誌標線均由不同機關負責，出現設施不一致狀況。

縣議會開「研商中央路從鄉道提升道路等級至縣道」專案會議，主持會議的縣議員魏嘉賢說，花蓮市公所與吉安鄉公所財源有限，無法負擔中央路養護，且因人事和程序差異，過去就曾發生柏油路面更新時序不一樣，影響道路整體服務品質。

縣府建設處副處長張志豪指出，縣府每年會依照考核分數分配道路管養補助經費，若中央路由縣府管理，恐影響地方公所維管預算，會與公所加強溝通協調，如鋪面更新等工程期程，減少時序不一致情況。

與中央路類似情況道路不少，例如吉安鄉建國路同樣是鄉道，西接林森路，東往水源村，沿途經過市區，建設處指出，鄉道管理機關是鄉市公所、主管機關是縣府，目前管理未有太大問題，也依法分配管養預算。